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Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!

Samandağ'da etkili olan yağışlar sonrasında denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu.

Samandağ açıklarında hortum herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.

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