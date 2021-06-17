Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.

Samandağ'da etkili olan yağışlar sonrasında denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu.

Samandağ açıklarında hortum herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.