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Hatice teyzenin gururlandıran isteği

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde yaşamını sürdüren 85 yaşındaki Hatice Fidan'ın, Türk bayrağı isteği yerine getirildi. Evinin önüne belediye ekiplerince direk dikilerek Türk bayrağı göndere çekildi.
Hatice teyzenin gururlandıran isteği

Kandıra'nın Teksen köyünde yaşayan Hatice teyze yaklaşık 25 yıl önce eşini kaybetmiş. Zamanının çoğunu bahçesinde sebze ve meyve ekerek ve evinde ibadet ederek geçiren Hatice teyze belediye ekiplerinin aracını görüp bayrak getirdiğini duyunca, “Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur’ dedi.

Bunun üzerine belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından talebi karşılandı. Evinin önüne direk dikilerek Türk bayrağı göndere çekildi.

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