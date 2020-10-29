Havalar tekrar kirlendi

Mart ayında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması Başkent’te hava kalitesinin artmasına imkan vermişti. Ancak son bir ayda normalleşmeyle birlikte motorlu araçların kullanımı, fabrikaların açılması ve az da olsa kış aylarına yaklaşılmasıyla özellikle evlerde akşamları ısınma ihtiyacının oluşması hava kirliliğinde tekrar artışa neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite istasyonlarına yansıyan son verilerde Sincan, Sıhhıye, Keçiören gibi ilçelerde havanın hassas olduğu görülüyor.
5 NOKTA HASSAS SEVİYEDE
Başkent’in 7 farklı noktasından gelen ölçüm istasyonlarının son verilerine göre sanayi bölgeleri bulunan Sincan, Siteler ile nüfus ve trafik yoğunluğu hayli yüksek olan Demetevler, Bahçelievler, Sıhhiye’de hava hassas olarak görülüyor. Hassas havanın göründüğü bu ilçelerde verilere ulaşılan internet sitesi üzerinde “Hassas hava kalitesi yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyededir” uyarısı yapılıyor.
KEÇİÖREN VE KAYAŞ’TA ORTA SEVİYEDE
Keçiören ve Kayaş’ta ise hava kalitesi orta seviyede kaldı. Hava kalitesinin iyi olduğu bu ilçeler için ise, “Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir” açıklamasında bulunuldu.
SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLANLAR ETKİLENİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre 0-500 arası değerlendirilen hava kalitesi rakamlarında genellikle 100’e yakın ve üzeri olan ilçeler orta ve hassas olarak nitelendiriliyor. Orta hava kalitesinde riskli gruplar yani solunum yolu rahatsızlığı olanlar, küçük bebekler etkilenebiliyor. 100’den sonra başlayan hassas seviyede ise artık herkesin etkilenmeye başlayacağı ifade ediliyor. Hava değerlendirmesi ise şu şekilde yapılıyor:
0-50 İYİ
50-100 ORTA
100-150 HASSAS
150-200 SAĞLIKSIZ
200-300 KÖTÜ
300-500 TEHLİKELİ
Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
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