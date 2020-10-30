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Hem ekonomik hem sağlıklı ulaşım aracı bisiklet Konya'da rağbet görüyor

Spor ve eğlence amacıyla kullanılan bisiklet Konya'da ulaşım aracı olarak da sıklıkla tercih ediliyor.
Hem ekonomik hem sağlıklı ulaşım aracı bisiklet Konya'da rağbet görüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla toplu taşımayı kullanmak istemeyenler ulaşım için bisikleti tercih ediyor.

Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı ve 550 kilometre bisiklet yolunun bulunduğu Konya'da kadın, erkek her yaştan vatandaş, şehrin çeşitli yerlerinde bisiklete binmenin keyfini yaşıyor.

Bisikletlilerin kolay ulaşım sağlaması için bisiklet üst geçitleriyle desteklenen şehirde bir de bisiklet tramvayı bulunuyor.

"Konya'da 12 ay bisiklet kullanılır"
Bülent Aksoy (52), AA muhabirine, 20 yıldır bisiklete bindiğini söyledi.

Ulaşım için de genellikle bisikleti tercih ettiğini belirten Aksoy, "Trafiğin hengamesinden bir nebze olsun kurtuluyorsunuz. Şehir içinde araç trafiği çok büyük sıkıntı. Bisiklet çok güzel bir kardiyo aleti. Özel aracım olsa da şehir içinde bisikleti tercih ediyorum. Bu sene yaz mevsimi biraz uzadı. Koronavirüsten dolayı toplu taşıma araçlarının kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Konya'da sadece iki ay bisiklet kullanamazsınız ama 12 ay kullanan insanlar da biliyorum." dedi.

İşe giden güvenlik görevlisi Yavuz Saraç da bisikletle ulaşımın daha rahat olduğunu dile getirerek, "Ev ile iş yerimin arası 5 kilometre. Her akşam işe giderken ve sabah eve dönerken bisiklet kullanıyorum. İşe iki yıldır bisikletle gidip geliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle bisiklet çok daha iyi oldu." diye konuştu.

Şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ediyorlar
İsmail Batuhan Akçelik (13) 6 yaşından beri bisiklete bindiğini vurgulayarak, ev alışverişini de bisikletle yaptığını ifade etti.

Bisikletiyle market alışverişinden gelen Hüseyin Özkan (55) da arabası olmasına karşın şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ettiğine dikkati çekti.

Bisikletin ekonomik olmasının yanında sağlıklı bir ulaşım aracı niteliği taşıdığına işaret eden Özkan, "20 yıldır bisiklete biniyorum. Konya'da 12 ay bisiklet kullanabiliyorum. Kar olsa da 1-2 saat kapanır ondan sonra sıkıntı olmaz. Bugün market alışverişinden geliyorum işe de bisikletle gidiyorum. Bisikletle gidersem iş yerime yarım saatte giderim. Koronavirüs salgınından dolayı toplu taşıma kullanmıyorum, işlerimi bisikletle hallediyorum. Hareket etmediğin zaman iyi olmuyor. Bisikletle hem spor yapıyorum hem işlerimi yapıyorum." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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