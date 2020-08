Her İşin Başı Besmele

Besmele ile her işe başlamak onunla bitirmek biz insanlara hayır ve sonucunda güzel sonuçlar çıkar. Besmele genel anlamda hayırlı her işin başında Allah’ın ismini hatırlamanın özelde de “ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim, cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek Peygamberler vasıtası ile nesilden nesile aktarılan bir prensiptir.

Besmele çekmekle kendi adıma veya bir başka varlık adına değil sadece Allah Teâlâ adına onun rızasını kazanmak umudu ile ve onun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum demiş olmak besmele ile başlayan her söz ve her iş Cenabı Allah’ın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edeceğini ilan eder. Yaşantımızda Allah’ın rahman ve rahim isimlerinin tecellisini ümit eder. Onun rahmet ve merhameti sayesinde hem dünyada hem de ahiret mutluluğunu temenni eder. Yaptığımız ve yapacağımız işlerde hayırlı ve anlamlı işlerimizde güç yetirebilmesi için gerekli olan gücü Rabbimizden niyaz eder. Bizlerin her an onun yardımına muhtaç olduğumuzu itiraf eder. Peygamber Efendimiz ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu, derken bir köylü arap yanlarına geldi ve yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Allah Rasulü şayet bu kimse besmele çekmiş olsaydı, bu yemek hepimize yetecekti, buyurmuştur. Besmelenin her işi bereketli yapacağı, koruyucu özelliği olduğu her daim Allah’ın adı ile başlayacağını bilmemiz gerekir.

Peygamber Efendimiz evine girdiğin zaman kapını kapa çünkü şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür, besmele çekerek evine koyacağın bir tahta parçası ile de olsa kabının ağzını ört, yine besmele çekerek su kabının ağzını da ört şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Müslümanların kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurması ne kadar heyecan vericidir. Sofralarda besmele, gece onunla yatılır, gece onunla başlanır, evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. İbadetler onunla eda edilir duaya eller onunla kaldırılır, Hayırlı ve anlamlı işler onunla başlanır. Bizlerinde evvela her işe besmele ile başlamamız gerekir. Her işimiz hayırlı ve bereketli olabilmesi, her işin besmele ile başlaması dileği ile.