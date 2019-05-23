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Her şey hazır

Marketlerde hazır fast food yiyeceklerin yanı sıra artık hazır şekilde Türk Mutfağının geleneksel lezzetlerini de bulabiliyorsunuz. 2 kişilik çorba, pilav ve etli kuru fasulyenin maliyeti ise 25 TL’yi buluyor. 
Her şey hazır

Hazır yiyecekler artık hayatımızın bir parçası. Pek çok kişi fast food ürünleri hızlı ve kolay hazırlanması sebebiyle tercih ediyor. Ancak hazır yiyecek markaları artık fast food ürünlerin yanı sıra Türk mutfağının geleneksel yemeklerini de müşterilerine sunmaya başladı. Mercimek çorbasından bulgur pilavına, etli kuru fasulyeden nohuda kadar birçok yemek, marketlerde hazır halde kolayca bulunabiliyor. Ve bu yemekler birkaç dakika içerisinde sofranızda yenecek hale gelebiliyor. 

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ÇALIŞAN AİLELER ve YALNIZ YAŞAYANLAR TERCİH EDİYOR 

Hazır yemekleri genellikle tek yaşayanlar tüketiyor. Ki geçtiğimiz ay TÜİK tek yaşayanların ülkemizde giderek arttığına dair bir veri yayınlamıştı. Ya da kadın ve erkeğin çalıştığı aileler akşam evde yemek yapmak için uğraş vermek yerine birkaç dakikada hazırlayabilecekleri bu yemekleri tercih ediyor. Bu durumu iyi gözlemleyen markalar ise artık giderek artan obezite ve buna neden olan fast foodların yanı sıra artık geleneksel Türk Mutfağı’nın yemeklerinde de hazır yapmaya başladı. Marketlerde haşlanmış nohut, mercimek çorbası, bulgur pilavı, kuru fasulye bulabiliyorsunuz.

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İKİ KİŞİ 25 LİRAYA KARIN DOYURUYOR

Peki bu yemekleri almak daha ekonomik oluyor mu? Gazete olarak sizin için iki kişilik bir akşam yemeğinin hazır yemeklerden hazırlanışını hesapladık. Öncelikle 2 kişilik 1 mercimek çorbasının fiyatı 5 lira. Daha sonra yenecek 2 kişilik 1 paket bulgur pilavının fiyatı da 5 lira. Ana yemek olarak tüketilecek etli kuru fasulyenin de fiyatı 12,5 lira. Ve toplamda 2 kişi 22,5 liraya karın doyurabiliyorsunuz. Onun dışında yaprak sarma 8,5 lira, zeytinyağlı taze fasulye 7 lira ve tavuk sote 15 liradan satılıyor. 

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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