Hobi bahçesi yasası yürürlüğe girdi: Hangi bahçeler yıkılacak? 

Pandemi sürecinde rağbetin arttığı ve Başkent’in dört bir yanında sayıları hızla yükselen hobi bahçeleriyle ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle gözler uygulamaya çevrildi.

"Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun", Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi .

Kanun, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını içeriyor.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Ancak yasanın özellikle hobi bahçeleriyle ilgili maddelerinin nasıl uygulanacağı konusunda vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri sona ermiş değil. Pandemi sürecinde rağbetin arttığı ve Başkent’in dört bir yanında sayıları hızla yükselen hobi bahçeleriyle ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle gözler uygulamaya çevrildi .

HANGİLERİ YIKILACAK?

Büyük çoğunluğunu dar gelirli vatandaşların oluşturduğu hobi bahçesi sahipleri, “ Hangi bahçeler, hangi yapılar yasak sayılıyor; hangileri yıkılacak ” sorusunun cevabını bekliyor. Tarlalar ile hobi bahçelerinin çeşit çeşit olduğunu, ceza ve yıkım kararlarının neye göre verileceğini bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, “Neye müsaade var, neye müsaade yok? Hiçbir şey bilmiyoruz ” diyor.

YAPI KAYIT BELGELİLER NE OLACAK?

Hobi bahçesi sahiplerinden gelen bir diğer önemli soru ise, buralardaki yapılar için İmar Barışı kapsamında Çevre Bakanlığı’nca verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi’yle ilgili. Vatandaşlar “ Bir Bakanlık bize Yapı Kayıt Belgesi vermiş, diğer Bakanlık gelip ‘ben bunu tanımam, yıkarım’ mı diyecek? ” diye soruyor.

İlksayfa gazetesi olarak daha önce de gündeme getirdiğimiz ve ilgili vatandaşların halen cevabını bulmaya çalıştığı sorular şöyle:

*Yasanın kapsamı nedir, ne değildir?

*Yasa hangi hobi bahçelerini kapsıyor?

*Yasadan ne şekilde olan, hangi hobi bahçeleri ve yapıları etkilenecek?

*Vatandaşın bahçesinde meyve sebze yetiştirmesine de yasak mı getiriliyor?

*Mevcut bahçe ve yapıları kapsam dışı sayılacak mı?

*Yaptırım uygulanırken kooperatif hisseli-tapulu bahçe ayrımı mı yapılacak?

*Devletin İmar Barışı kapsamında verdiği Yapı Kayıt Belgesi olan hobi bahçelerinin durumu ne olacak?

*Hobi bahçelerinde her türlü yapıya yasak mı getiriliyor? Bunun bir standardı olacak mı?