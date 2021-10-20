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Hurdacılar’a Destek Ziyareti 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hurdacılar Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Hurdacılar’da sıkça yaşanan yangınlar nedeniyle itfaiye ihtiyacı başta olmak üzere, bölgedeki esnafın yer ve metrekare sorunları ele alındı.
Hurdacılar’a Destek Ziyareti 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Kent esnafının sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini yerinde dinleyen Yavaş, bölgedeki itfaiye ihtiyacı başta olmak üzere pek çok sorunla ilgili esnafla görüş alışverişinde bulundu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da eşlik ettiği ziyarette Yavaş, Hurdacılar Sitesi esnafı ve çalışanlarla sohbet ederek, ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu.

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Başkent esnafıyla sık sık bir araya gelmeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan sorunlar başta olmak üzere talep ve çözüm önerilerini yerinde dinleyerek, görüş alışverişinde bulunuyor.
Ankara’nın geri dönüşüm merkezi olan Umum Hurdacılar Sanayi Sitesi’ni; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya ile birlikte ziyaret eden Yavaş, esnafla sohbet ederek talep ve şikayetleri tek tek not aldı.          
 
SANAYİ SİTESİNİN İTFAİYE İHTİYACI ELE ALINDI

Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde sık sık yaşanan yangınlar nedeniyle itfaiye ihtiyacı başta olmak üzere, bölgedeki esnafın yer ve metrekare sorunlarının ele alındığı ziyarette çözüm önerileri de değerlendirildi.
Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki dükkanları tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Yavaş’a, bölge esnafı ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

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