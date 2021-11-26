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'Huzur uygulamaları' suçla mücadelede etkinliği artırdı

İçişleri Bakanlığınca bu yıl içinde ülke genelinde 24 "Huzur uygulaması" gerçekleştirildi, çeşitli suçlardan aranan 9 bin 614 kişi yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
'Huzur uygulamaları' suçla mücadelede etkinliği artırdı

Bakanlık verilerinden derlenen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadelede etkinlik sağlanması amacıyla hava, kara ve deniz araçları da kullanılarak ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Huzur uygulamaları"na 2021'de de devam edildi.

Yıl içinde gerçekleştirilen 24 uygulamada 3 milyon 249 bin 963 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi, 3 bin 653 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 9 bin 614 kişi yakalandı, 143 kayıp şahıs bulundu, 18 bin 145 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

"Huzur uygulamaları"nda 353 bin 269 umuma açık yer, dernek, iş yeri, park ve bahçe, metruk bina ile okul çevresi kontrol edildi, 1210 umuma açık yer, dernek, kooperatif ve iş yerine idari işlem yapıldı. 920 bin 944 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda 49 bin 798 araç, 1923 okul servisi, 817 taksi, 7 bin 865 motosiklet olmak üzere 60 bin 403 araca cezai işlem uygulandı, aranan 352 araç bulundu.

Uygulamalarda bir uzun namlulu silah, 65 av tüfeği, 194 tabanca, 80 kurusıkı tabanca, 3 bin 107 mermi, 166 kesici ve delici alet, 5,5 ton uyuşturucu, 2 bin 19 uyuşturucu hap, 1560 kök Hint keneviri, 249 bin 160 makaron, 21 bin 460 gümrük kaçağı sigara, 180 litre kaçak içki ve 39 kumar makinesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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