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İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte karantina altındaki kişi sayısı…

İçişleri Bakanlığı’ndan koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 623.766 kişinin karantina altında olduğu açıklandı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte karantina altındaki kişi sayısı…

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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