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Iğdır'da sel hasara neden oldu

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan sağanağın etkisini artırmasıyla bazı köylerde yaşanan sel nedeniyle hasar oluştu.
Iğdır'da sel hasara neden oldu

Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezrasında etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle oluşan selde ev ve ahırlarda hasar meydana gelirken, birkaç hayvan da telef oldu.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, sağanağın yaşandığı mezraya gitti.

Köylülerle birlikte hasar oluşan yerleri ve selin geldiği bölgeyi gezen Sarıibrahim, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

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"Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil"
Vali Sarıibrahim, bölgedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlimizin Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezramızda bir sel felaketi oldu. Dünden beri devam eden yağmur söz konusu. Köyün içindeki derelerin taşması sonucunda 2 çocuğumuzun kaybolduğu noktasında bilgiyle geldik ama çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Yaşanan sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu aktaran Sarıibrahim, "Bunları kaymakamlığımız en kısa zaman AFAD ile birlikte yerine koyacak. Köylülerimizle birlikteyiz, herhangi bir can kaybımız yok. Önemli olan cana zarar gelmemesi. Yarın itibarıyla İl Özel İdaresi ekipleri köyün içindeki ve taşkının olduğu yerlerdeki zararları giderecekler." diye konuştu.

Selin etkili olduğu mezrada yarın AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı da öğrenildi.

Vali Sarıibrahim'e, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan da eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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