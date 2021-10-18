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İklim değişikliğine dikkati çekmek için Osmangazi Köprüsü'nde pedal çevirdiler

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişilik grup, AB İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde Osmangazi Köprüsü'nde bisiklet kullandı.
İklim değişikliğine dikkati çekmek için Osmangazi Köprüsü'nde pedal çevirdiler

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) AB Bilgi Merkezince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Körfez Geçişi" bisiklet etkinliğine, Kaymakcı'nın yanı sıra Vali Yardımcıları Ali Ada, İsmail Gültekin, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bisiklet kulübü üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Yağışlı havaya rağmen TÜBİTAK MAM kapısında toplanan 200 kişilik bisikletli grup, polis eskortu eşliğinde güvenlik önlemi alınan şeritte D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Osmangazi Köprüsü'ne bağlandı.

Grup, daha sonra köprü üzerinden Körfez'in Yalova tarafına geçti.

"Bisiklet, karbondan uzak bir dünya demek"
Kaymakcı, Kocaeli Sanayi Odası'nın her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü'nde düzenlediği etkinliğin, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gecikmeli gerçekleştirildiğini söyledi.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikle İklim Diplomasisi Haftası, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor Haftası'nı birlikte kutladıklarını belirten Kaymakcı, "Doğa can çekişiyor. Dünyanın bazı bölgelerinde çok hızlı kalkınma hamleleri var. Tabi ki olmalı bunlar ama doğayı kirleterek, doğayı mahvederek değil. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu artık gündemimizde." diye konuştu.

Kaymakcı, iklim değişikliğinin içtikleri sudan soludukları havaya kadar yaşamı etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bugün bisiklet etkinliği yapmak istiyoruz. Bisiklet hareketlilik, dostluk, karbondan uzak bir dünya demek. Bugün hep birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçerek güzel etkinlik düzenleyeceğiz. Daha sağlıklı, temiz, havalı ve mutlu, hareketli günlere diyelim."

Kocaeli Vali Yardımcısı Ada da bisiklet etkinliğinde geniş katılımla toplandıklarını dile getirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ise geleneksel hale getirmek istedikleri etkinliği bu yıl Kovid-19 nedeniyle gecikmeli yaptıklarını ifade etti.

Etkinlikle iklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, yağmura rağmen 200 kişilik geniş katılımın olduğunu kaydetti.

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