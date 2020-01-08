İl Milli Eğitim Müdürünün hayvan şefkati

Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte sokak hayvanları bugünlerde oldukça zor günler geçiriyor.

Sokakta yaşayan havyanlar bu dondurucu kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak için büyük bir mücadele veriyor.

Soğuktan bir nebze korunmak için araçların motor bölümüne giren sokak hayvanlarına dahi şahit oluyoruz.

Özellikle kış aylarında su ve yemek bu hayvanlar için adeta hayat oluyor.

Evinizin ya da iş yerinizin önünde bulunduracağınız su ya da yiyecek, onların yaşamda kalmasını sağlıyor.

Bu anlamda yemek bulmakta zorlanan, üşüyen sokak hayvanlarına kucak açan takdir toplayan davranışlara şahit oluyoruz.

Şahit olduğum ve herkese örnek olabilecek güzel bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta sonu Pursaklar’daki öğretmenlere verilen bir eğitimin, sertifika töreni vardı. Sertifika takdim törenine Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da katılım sağladı.

Törenin yapılacağı Nene Hatun Okulları’na giriş yapan Turan Akpınar, makam aracından indiği sıralarda yanına bir kedi yanaştı. Kısa bir süre sevimli kediyi seven Akpınar, ardından aracın bagajından getirdiği mamayı kedinin yemesi için kenara bıraktı.

Sayın Akpınar’ın bagajından çıkardığı mama çevredekileri bir hayli şaşırttı. İnsanlar, “aracın bagajında mama ne arıyor?” diye düşünürken, gerçek ortaya çıkıverdi.

Meğerse Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, makam aracında sürekli kedi ve köpekler için mama bulundurur ve gördüğü hayvanlara beslenmeleri için verirmiş. Sıkı bir hayvansever olan Akpınar bunu adet haline getirmiş.

Özellikle kış günlerinde yani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı bu günlerde Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar’ın sürekli hale getirdiği bu ince davranışı inşallah herkese örnek olur. Buradan kendisini kutluyorum.

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DÜNYA NEDEN SESSİZ!

Avusturalya, tarihin gelmiş geçmiş en büyük, en acımasız yangını ile boğuşuyor. Neredeyse bir kıta yok olmak üzere.

Kıtayı esir alan yangınlarda son açıklanan rakamlara göre 24 insan öldü.

Söndürülemeyen yangında 500 milyon hayvan telef oldu. Bu sayı her geçen gün artıyor. Acının dili, dini ve ırkı olmaz. Allah yardımcınız olsun... Koca bir kıta yanarken dünyanın sessiz kalması ise bir hayli düşündürücü!

