İlahi Kanun Zenginlik Ve Fakirlik

Dünya düzeninde değişmeyen kanunlarından olan fakirlik ve zenginlik ayrımı bu dünya üzerinde geçmiş ve gelecek toplumlarda devam edecek bir düzendir. Bunlara değinilmesinin sebebi olarak insanları bu ayrımdan kurtarmak ve yüce Allah (C.C.) tarafından bu ayrımın olmadığını bizlerin bildirmesi gerekmektedir.

Peygamberimiz (S.A.V) insanları değerlendirirken zengin veya fakir olmalarının esas alınmaması gerektiğini, ashabına bildirmiştir. Kalbi Allah sevgisi ile dolu Allah’a karşı ödevlerini hakkı ile yerine getiren fakir bir insan zengin ancak Allah rızasını gözetmeyen asi bir insandan daha faziletlidir. Zengin olmak veya fakir olmak insanın değerini belirleyen özellikler değildir. İslam’a göre kişileri değerlendirme ölçüsü takvadır.

Dolayısı ile insanları birbirinden ayıran özelliğin zenginlik veya fakirlik olmamasıdır, bu ikisinden de daha önemli şeyler olduğunu görmekteyiz. Cenabı Allah’ın takdiri ve belirlemesinin yanında insanların da çalışıp kazanacakları ve bir hedef yerine gelmeleri de çalışmakla olmaktadır. İnsanlar zenginliklerini kazandıkları mallarını fakir ve ihtiyaç sahipleri insanlara yardım yapacak ve insanları hem bu düştükleri durumdan hem de kaldıracak kazandığı mallardan Allah yolunda infak edecektir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) çoğu zaman sıkıntıya düşmüş ve yiyecek ekmeği olmadığı günler olmuştur. Bu durumda olduğu halde hiçbir zaman isyan etmemiş ve hiçbir zaman üzülmemiştir. Her zaman Allah’a şükür ve hamd etmiştir. Kuranı Kerimde bilinmeyen kimse iffetlerinden dolayı onları zengin eder sen onları simalarından tanırsın, çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.

Yardıma ihtiyacı olanlar istemezler ve bu durumdan da rahatsız olurlar ama Allah yapılan her şeyi bilendir. Bu mübarek aylar içerisinde gelin bizlerde gücümüz yeteceği kadar yardım ve dayanışmada bulunalım. Hiçbir şey elimizden gelmiyorsa vesile olalım, bu ayrımı ortadan kaldırmak ise her bir Müslüman kardeşimizin elindedir. Kibirlenmeyelim, böbürlenmeyelim her halimiz için şükürde bulunalım. Cenabı Allah’ın sevdiği kullar arasında olmak dileği ile. Selam ve Dua ile.