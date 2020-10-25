İlçe sakinleri şikayetçi - "geç saatte rahatsız ediyor"

Etimesgutlular, çöp kamyonlarının gece 24.00’den sonra çöp toplaması esnasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar yetkililerden saat konusunda hassasiyet göstermelerini istiyor.

Belediyelerin temel hizmetleri arasında yer alan temizlik ve çöp toplama faaliyeti nüfusu yüzbinleri geçen ilçelerde ummalı bir çalışma gerektiriyor. Ancak bu çalışma gece gündüz demeden yoğun da bir iş temposunu beraberinde getiriyor. Etimesgut’ta ise vatandaşlar çöp kamyonlarının gece 24.00’dan sonra sabah saatlerine kadar çöp toplamak için çalıştığını ve gürültüden rahatsız olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar gürültünün kaçınılmaz olduğunu ancak Etimesgut Belediyesi yetkililerinin saat konusunda hassasiyet göstermelerini istiyor.

GECE YARISI 03.00’DE GÜRÜLTÜ OLUYOR

Yaşadıkları sıkıntıyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar çöp kamyonlarının gece 03.00 gibi çok geç saatlerde çalışmalarına devam ettiğini çıkan gürültünün vatandaşı rahatsız ettiğini belirtiyor. Özellikle küçük çocukların bu seste uyandığını söylüyor. Vatandaşlar yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getiriyor, “Etimesgut’ta yol ve binaların birbirine çok yakın olduğu noktalar var. Gece yarısı kamyonlar çöp alırken doğal olarak gürültü çıkıyor. Ancak gece 24.00’dan sonra alındığında bu gürültü vatandaşı rahatsız ediyor. Uykudan uyandırıyor. Özellikle küçük çocuklar bu gürültüden uyanarak gece boyu ağlıyor. Belediye yetkililerinden saatle ilgili hassasiyet göstermelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Pek çok vatandaş ise şikâyetlerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

GÜNDE 490 TON ÇÖP ÇIKIYOR

36 mahalleye sahip Etimesgut Belediyesi ilçe genelinden günlük ortalama 490 ton çöp topluyor. Bu çöp toplanması için ise gece ve gündüz iki ayrı vardiyada toplam 28 araç hizmet veriyor. İlçeninse tüm temizliği için toplam 49 araç ile temizlik faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Etimesgut’ta günde tonlarca çöp toplayan araçların kullanımını, koordinesini yerine getiren temizlik işlerinde görev alan personel sayısı ise 430.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA