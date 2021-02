İnsanlığın En Önemli Vazifesidir

Yüce Rabbimizin koyduğu kanun gereği insan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bu Cenabı Allah’ın koyduğu kanun gereğidir, kullarına İslam dini, küçük büyük her insana saygıya layık görmüş, yaşlılara hürmet etmeye ise ayrı önem vermiştir. Gençlikte sağlığın kıymetini bilen yaşlı bir taraftan kendisine bahşedilmiş bir nimet olarak çocukluk, gençlik ve olgunluk çağlarını güzelliklerini tatmış olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan dünyayı geride bırakmanın tedirginliğindedir.

Yüce Allah’a layık kul olabilmek doğumdan ölüme kadar olan zaman dilimidir. İnsanlar bu ömrü nereye harcadığını münakaşa etmeli ve gözden geçirip tövbelerini artırmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Allah’ım cimrilikten, tembellikten ömrün en rezil, düşkün zamanından, kabir azabından hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım” diye dua etmiştir.

İnsanoğlu hayat ve ölümün kimin daha güzel davranacağını sınamak için Allah tarafından yaratıldığından habersiz yaşar gider. Güçlü itibar sahibi güzel çağlarında dünyanın sonu gelmez zevk ve eğlenceleriyle aldanmaktan kendisini alamaz. İnsanoğlu gafildir, cahildir, düşünemez ve akletmez. Yanlışlardan ders çıkarmak insanlığın en önemli gelişim evresidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) yaşlılara saygıda bulunmuştur. Hz Ebubekir yaşlılıktan saçı sakalı bembeyaz olan babası Ebu Kuhafeyi Hz Peygamberin huzuruna getirmişti, Peygamber Efendimizde o mütevazi o zarif o hürmetkar hali ile şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da ben ona gitseydim olmaz mıydı diye söyledi, ardından Ebu Kuhafe Müslüman oldu bu son günlerde İslam ile şereflendi ve huzura ermiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Kim saç ve sakalını Allah yolunda çalışırken ağartırsa bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurmuştur.

Biz insanoğlu ömrümüzü yıllarımızı hem bu dünyada geçim kaynağı olmaya hem de Ahirette Cenabı Allah’a layık kul olmaya çalışmalıyız. Yaşlılara her daim saygı ve sevgi çerçevesinde güzel bir şekilde davranmalıyız. Onların kalbini kırmamalıyız, anne ve babamıza her zaman saygı göstermeliyiz. Bizlerinde bir gün aynı duruma düşeceğimizi unutmamalıyız, Büyüklerimizi her zaman sevip küçüklerimizi her daim saygı göstermeliyiz. Allah’ın razı olacağı bir şekilde yaşamalıyız, Peygamber Efendimizin şöyle dua ederdi, bizlerde onun dualarını da okumaya çalışalım.

Allah’ım Günahlarımı kar ve dolu suyu ile temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasında doğu ile batının arasını açtığın gibi aç. Allah’ım tembellikten, bunaklık derecesinden yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah’ın merhamet ettiği bir kul olabilmek dileği ile.