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Instagram beğeni sayısını kaldırıyor, sosyal medyada tepki büyüyor

Instagram, bu sabah yaptığı açıklamayla fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Instagram beğeni sayısını kaldırıyor, sosyal medyada tepki büyüyor

Test süreci sona erdiğinde Instagram, planına sadık kalırsa dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğenileri görmesi mümkün olmayacak. 

Şirket, yaptığı açıklamada belirttiği gibi beğeni sayısına odaklanılmasını istemiyor ve doğrudan fotoğrafa yoğunlaşılmasının önemine vurgu yapıyor.

Diğer yandan Instagram'ın bu açıklaması kullanıcıların bir kısmının hoşuna gitmedi. InstagramDELETE hashtag'iyle açılan başlığa binlerce tweet atılırken, kullanıcılar Instagram'ın bu adımı atması halinde hesaplarını sileceğini kaydediyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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