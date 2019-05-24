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İşaret dili hem işini hem hayatını değiştirdi

Gaziantep'te bir tekstil firmasında çalışırken bebeğini dünyaya getirdikten sonra çalışma hayatına ara veren Pınar İzci, engellilere yardımcı olabilmek için kendi imkanlarıyla öğrendiği işaret dili sayesinde yeni bir işe ve hayata başladı.
İşaret dili hem işini hem hayatını değiştirdi

Gaziantep'te bir tekstil firmasında çalışırken doğum yaptıktan sonra çalışma hayatına ara veren Pınar İzci, evde bulunduğu süreyi değerlendirmek ve engellilere yardımcı olabilmek için kendi imkanlarıyla öğrendiği işaret dili sayesinde yeni bir işe ve hayata başladı.

Üniversite eğitiminin ardından yaklaşık 10 yıl önce iş hayatına atılan 32 yaşındaki Pınar İzci, evlenip çocuğunu dünyaya getirdikten sonra çalışma hayatına ara verdi.

Evde bulunduğu süreçte boş zamanlarını değerlendirmeye karar veren İzci, engellilere hizmet veren derneklerde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Bu süre zarfında imkanlarıyla işaret dilini öğrenerek kendisini geliştiren İzci, sertifika aldı.

Bu sayede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işe başlayan İzci, toplantılarda işitme engelliler için tercümanlık yapıyor ve işaret dili eğitimi veriyor.

Pınar İzci, işaret dili öğrenmenin aslında aklında olmayan bir çalışma olduğunu söyledi.

Çocuğu doğduktan sonra engellilere hizmet veren bir dernekle tanıştığını ve boş zamanlarını burada gönüllü olarak çalışarak değerlendirmeye başladığını anlatan İzci, "Derneğin hizmet verdiği kesimlerin arasında da çok fazla işitme engelli vardı. Onları görünce çok mutlu olduklarını fark ettim. Ben duyuyordum, konuşabiliyordum ama bu kadar mutlu değilim. O yüzden işaret diline merak sarmaya başladım." dedi.

İşaret dili iş fırsatı yarattı

İzci, işaret dilini işitme engellilerle iletişim kurmaya çalışıp öğrenmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dernekte 5 yıl boyunca bu yüzden kaldım. Bazı fiilleri dernekteki arkadaşlara sorarak öğrendim ve bir süre sonra işitme engellilerle iletişim kurabilir hale geldim. En büyük avantajım ise çevremde sürekli işitme engelli bireylerin olmasıydı. Çünkü her istediğim zaman pratik yapma imkanım vardı. Ardından da kendimi geliştirmek için kurslara katılıp hem sertifika sahibi oldum hem de öğretici unvanına kavuştum."

Bu sayede Büyükşehir Belediyesinde işe başladığını dile getiren İzci, yaklaşık 5 yıldır işaret dili eğitmenliği yaptığını ve bugüne kadar yaklaşık 240 kişiye eğitim verdiğini kaydetti.

İzci, işaret dilini öğrendikten sonra hayatının önemli ölçüde değiştiğini aktararak, "Eski Pınar ile şimdiki Pınar arasında gerçekten çok büyük fark var. İşaret dili gerçekten beni hayata bağladı diyebilirim. Bu işi çok büyük keyifle yapıyorum. İşimi değil, hayata bakışımı değiştiren bir uğraşa sahibim. Çünkü ben her gün işitme engelli birine yardımcı olup, onların hayatlarına dokunuyorum. Onlarla hastaneye gidiyorum, çarşılara gidiyorum, her işine yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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