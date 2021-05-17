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İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve alt yapıyı hedef alırken, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı.

Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki bazı evleri ve tarım arazilerini de bombaladığı aktarıldı.

Öte yandan denizde konuşlanan İsrail savaş gemilerinin, Gazze sahiline doğru ateş açtığı kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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