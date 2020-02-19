İstanbul İzmir arası kaç km? İstanbul İzmir arası kaç saat? İstanbul'dan İzmir'e nasıl gidilir?

İstanbul İzmir arası kaç km? İstanbul İzmir arası kaç saat? İstanbul'dan İzmir‘e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

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Merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde...

İSTANBUL İZMİR ARASI KAÇ KM?

Otomobil ile;

O-5 üzerinden 479 km

O-5 üzerinden Osman Gazi Köprüsünü kullanmadan (eski yoldan 569 km) gidişiler ortalama 90 km fazla yol kat ediyorsunuz.

Bandırma Tekirdağ Feribotu ve O-5 üzerinden 544 km

İstanbul İzmir uçak bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL İZMİR UÇAK BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan İzmir’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul İzmir arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 109,99 TL ile 707,00 TL arasında değişmekte, Business uçuşlar ise 599 TL – 996 TL arası değişmekte, ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte.

Pegasus ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 92 TL ile 207 TL arasında değişmekte

İSTANBUL İZMİR ARASI KAÇ SAAT?

Uçak ile;

Aktarmasız 1 saat 25 dakika

Aktarmalı 2 saat 50 dakika veya daha fazla sürebilir

Otomobil ile;

O-5 üzerinden 4 saat 55 dakika

O-5 üzerinden Osman Gazi Köprüsünü kullanmadan (eski yoldan 5saat 55 dakika) gidişiler ortalama 50ile 60 dk fazla zaman harcıyorsunuz.

Bandırma Tekirdağ Feribotu ve O-5 üzerinden 7 saat 55 dakika

Otobüs ile;

Ortalama 5 saat 40 dakika ile 8 saat 15 dakika arasında değişiyor.

İstanbul İzmir otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL İZMİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan İzmir’e gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul İzmir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Metro Tur: 90 TL

ATS Tur: 78 TL

Uludağ: 90 TL

Nilüfer: 85 TL

Pamukkale: 104 TL

Kâmil Koç: 95 TL

İstanbul – İzmir yol tarifi;

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