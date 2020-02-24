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İstanbul Kayseri arası kaç km? İstanbul Kayseri arası kaç saat? İstanbul'dan Kayseri'ye nasıl gidilir?  

İstanbul Kayseri arası kaç km? İstanbul Kayseri arası kaç saat? İstanbul'dan Kayseri‘ye gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. 
İstanbul Kayseri arası kaç km? İstanbul Kayseri arası kaç saat? İstanbul'dan Kayseri'ye nasıl gidilir?  

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İstanbul Kayseri arası kaç km? 

Otomobil ile; 

O-4 VE D-260 üzerinden 772 km 

D-300 üzerinden 923 km 

İSTANBUL KAYSERİ TREN BİLETİ FİYATLARI

İstanbul'dan Kayseri’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kayseri arası tren bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım…

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile İstanbul’dan ilk olarak Ankara’ya (85 TL) geliyorsunuz.

- Ankara’dan ise Doğu Ekspresine veya Vangölü Ekspresine biniyorsunuz. 

- Yataklı vagonun ücreti - çift yatak kişi başı 84 TL, tek yatak 168 TL

- 2+1 pulman 25,50 TL

- Örtülü kuşetli 45,50 TL

- Genç (13-26 yaş), öğretmen, (60-64 yaş), TSK çalışanı ve basın %15 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

- 65 üzeri ve çocuk (7-12 yaş) %50 indirimli ücretlendirme uygulanmaktadır.

İstanbul Kayseri uçak bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL KAYSERİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Kayseri’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kayseri arası uçak bileti fiyatları ne kadar? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım… 

THY ile uçuşlar ekonomi sınıfı ortalama 109 ile 269 TL arasında, Business uçuşlar ise 599 TL, ne kadar erken alınırsa o kadar bilet ücretleri düşmekte. 

Pegasus ile uçuşlar ortalama 102 TL ile 211 TL arasında değişmekte 

İstanbul Kayseri arası kaç saat?

Tren ile;

İstanbul-Ankara (4 saat)-Kayseri (7 saat) toplam ortalama 11 saat

Uçak ile; 

Aktarmasız ortalama 1 saat 25 dakika 

Otomobil ile; 

O-4 ve D-260 üzerinden 8 saat 24 dakika 

D-300 üzerinden 10 saat 54 dakika  

Otobüs ile; 

Ortalama 12 saat ile 14 saat arasında değişiyor. 

İstanbul Kayseri otobüs firmaları ve bilet fiyatları ne kadar? 

İSTANBUL KAYSERİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI 

İstanbul'dan Kayseri’ye gitmenin çok yolu var. Peki, İstanbul Kayseri arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Metro Tur: 116 TL 

Öz Erciş Seyehat: 110 TL  

Hasbingöl: 80 TL 

Muş Ovası: 110 TL 

Bitlis Taç: 100 TL 

Can Diyarbakır: 100 TL 

Malatya Medine: 75 TL 

Beydağ: 75 TL 

Rahmi Hamurcu: 110 TL 

Süha: 110 TL 

Kâmil Koç: 120 TL  

İstanbul – Kayseri yol tarifi; 

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