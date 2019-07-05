İşte Sinan Gümüş resmen Genoa'da

Genoa, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi elinde olan Sinan Gümüş ile uzun süreli kontrat imzalandığı bildirildi.

Aurelio Andreazzoli'nin çalıştırdığı Genoa'nın hücum hattında Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Antonio Sanabria, Andrea Favilli ve Gianluca Lapadula gibi önemli isimler de bulunuyor.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.