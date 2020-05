İtikâf; Nefis Muhasebesi

Bildiğiniz üzere Ramazan ayının içerisindeyiz ve bu mübarek ayın gitmesine çok az bir zaman kalmıştır. Ramazan ayında yaptığımız ibadetler diğer günlerdeki yaptığımız ibadetlerden daha değerlidir. Çünkü bu ayın içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi vardır.

Ramazanı ihya etmek, orucumuzu tutmak diğer farz ibadetleri yerine getirmek için çok önemli bir fırsattır. Yaşadığımız bu dünya telaşı insanları yaran ve strese sokan, yapacak ibadetlerine bahaneler olmak için yetiyor. Bunlardan uzaklaşmak kafamızı dinlemek kendimize gelmek için çok önemli fırsattır.

İtikâfa çekilmek dinlenmek ve düşünmek olarak yapmamız gerekir. İtikâf, alıkoymak, hapsetmek, bir yerde kalmak anlamına gelir. Kişilerin sıradan davranışlardan uzaklaşarak ibadet amacı ile belli bir süre mescitte kalması demektir. Bu ibadeti ilk olarak yapan Hz İbrahim ve oğlu Hz İsmail’e tavaf edecekler, orada ibadete kapanacaktır. (İtikâfa girecekler) rükû ve secde edecekler için Beyti temizlemelerini emretmiştir. Bakara Suresi 125 ayet

Peygamberimiz Ramazan ayında itikâfa girer ve bu ibadeti sahabelerine yapmayı tavsiye ederdi. Hz Peygamber Efendimiz önce Ramazanın ilk on gününden sonra ortasında on gününde itikâfa girmiştir, ancak her defasında Cebrail (A.S) aradığın şey önündeki günlerdedir, diye uyararak nihayetinde onu son gününde itikâfa girmeye sevk etmiştir. İtikâf köşeye çekilip Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve itaatte bulunmak amacı ile zamanın belirli bir kısmının ayrılması ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsani ve şehveti arzulardan uzak durması kişinin manen olgunlaşması için önemli vesilelerden biridir.

Zorunlu ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerde bu konuda önem taşımakta dini duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı ve mümkün olduğu ölçüde maddi ilgilerden uzaklaşarak yüce Rabbimize yönelmeyi sağlayan bir ortam insana derin bir manevi ufuk ve imkân sunmaktır. İtikâfa girenler için Peygamber Efendimiz o günlerden uzak kalır ve kendisine hayatın içinde tüm iyilikleri yapan kimse gibi iyilikler yazılır, buyurmuştur. Bizlerde bu iyilikleri kazanmak için çabalayalım, Allah’ın razı olduğu kullardan olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.