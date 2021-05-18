  • BIST 1.460
  • Altın 501,260
  • Dolar 8,3379
  • Euro 10,1867
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Filistin'de gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ilişkin, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Filistin'de gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Popülist liderlerin giderayak bir kriz ürettiğini, bunun son örneğinin Filistin'de yaşandığını dile getiren Akşener, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor." diye konuştu.

Mart ayında İsrail'de seçimler yapıldığını ve durumun İsrail'in en uzun süreli başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurmasına imkan vermediğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid Partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı, ardından da Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti."

Akşener, bu insanlık ayıbı karşısında, Türkiye'yi yönetenlerden, İsrail'i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek, somut tek bir adım görülmediğini savundu.

Akşener, Netanyahu ve destekçilerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumu, bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netanyahu vahşetine dur demeye çağırdığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:35
  • Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir11 Mayıs 2021 Salı 16:41
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya dur demelidir10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:31
  • CHP'li belediyelerin tam kapanmadaki çalışmaları 6 ayrı toplantıda değerlendirildi09 Mayıs 2021 Pazar 11:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin katkısı olmadan AB'nin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikar09 Mayıs 2021 Pazar 11:18
  • Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı09 Mayıs 2021 Pazar 09:17
  • Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi07 Mayıs 2021 Cuma 10:18
  • CHP’li Gaye Usluer, partisinden istifa etti05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:43
  • Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları!04 Mayıs 2021 Salı 10:58
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı29 Nisan 2021 Perşembe 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti