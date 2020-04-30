İyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Dünya Çapında koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı. İşte Dünya geneli koronavirüste son durum...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, dünyada insanoğlunu büyük ölçüde etkilemiş durumda. Milyonları bulan vaka sayılarında 100 binlerce kişi koronavirüs salgınından hayatını kaybetti. Ancak son günlerde dünya çapında alınan önlemler olumlu sonuçlar da vermeye başladı. Vaka sayılarında ve ölüm oranlarında ciddi düşüşler görülmeye başlandı.

ABD’de 1.064.572 koronavirüs vakasından, 147.411 kişi tedavi edildi, 61.669 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 236.899 koronavirüs vakasından, 132.929 kişi tedavi edildi, 24.275 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da 203.591 koronavirüs vakasından, 71.252 kişi tedavi edildi, 27.682 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da 166.420 koronavirüs vakasından, 48.228 kişi tedavi edildi, 24.087 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere’de 165.221 koronavirüs vakasından, 344 kişi tedavi edildi, 26.097 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da 161.539 koronavirüs vakasından, 123.500 kişi tedavi edildi, 6.467 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 117.589 koronavirüs vakası görüldü, 44.022 kişi tedavi edildi, 3.081 kişi yaşamını yitirdi

30.04.2020 tarihi itibariyle Dünya genelinde ise koronavirüse yakalanan 3.232.975 vakadan, 1.007.635 kişi tedavi edildi, 228.517 kişi ise yaşamını yitirdi. Bu son veriler ile dünya genelinde koronavirüsten toplam iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçmiş oldu.

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