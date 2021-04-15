  • BIST 1.409
  • Altın 451,944
  • Dolar 8,0500
  • Euro 9,6394
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

Japonya'da iktidar partisinden 'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Nikai Toşihiro, yeni tip koronavirüs vakalarının artış trendini koruması halinde Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceğini söyledi.
Japonya'da iktidar partisinden 'Tokyo Oyunları iptal edilebilir' açıklaması

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai, ülke genelinde artan vaka oranlarının, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, ülkede vaka sayılarının artmasına bağlı olarak 4 turnuvanın düzenlenmesini zora sokacak durumları yakın izlediğini belirtti.

Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydeden Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." diye konuştu.

Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5’i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor14 Nisan 2021 Çarşamba 12:59
  • Vefa Küçük: 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar yok sayılamaz14 Nisan 2021 Çarşamba 12:58
  • Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı14 Nisan 2021 Çarşamba 12:58
  • İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda ilk Türk kadın motosikletçi olarak piste çıkacak14 Nisan 2021 Çarşamba 12:57
  • Sertaç Şanlı'nın hayali Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu14 Nisan 2021 Çarşamba 12:57
  • Milli motosikletçiler Avrupa'da piste çıkacak14 Nisan 2021 Çarşamba 12:56
  • NBA'de Clippers art arda 6. maçını kazandı14 Nisan 2021 Çarşamba 10:58
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak14 Nisan 2021 Çarşamba 10:47
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi14 Nisan 2021 Çarşamba 10:14
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve PSG yarı finale yükseldi14 Nisan 2021 Çarşamba 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti