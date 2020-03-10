Kaç kişi korona virüsten öldü? Dünya’da kaç kişi korona virüse yakalandı?

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi? Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…
Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Çin’de 80651 vakadan 55518 kişi tedavi edildi, 3070 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kore’de 7041 vakadan, 118 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi
İran’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
İran’da 5823 vakadan, 1669 kişi tedavi edildi, 145 kişi yaşamını yitirdi
İtalya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
İtalya’da 4636 vakadan, 523 kişi tedavi edildi, 197 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Almanya’da 717 vakadan, 18 kişi tedavi edildi
Diamond Princess’da ( İngiliz yolcu gemisi) 696 vakadan, 212 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
Fransa’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Fransa’da 653 vakadan, 12 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi
İspanya’da 454 vakadan, 6 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi
Japonya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Japonya’da 435 vakadan, 49 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?
ABD’de 335 vakadan, 15 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi
İsviçre’de 268 vakadan, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Singapur’da 130 vakadan, 82 kişi tedavi edildi
Hollanda’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Hollanda’da 128 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Hong Kong’da108 vakadan, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Malezya’da 93 vakadan, 23 kişi tedavi edildi
Avusturya’da 74 vakadan, 2 kişi tedavi edildi
Bahreyn’de 66 vakadan, 4 kişi tedavi edildi kişi,
Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Avustralya’da 64 vakadan, 22 kişi tedavi edildi kişi, 2 kişi yaşamını yitirdi
Kuveyt’te 61 vakadan, 1 kişi tedavi edildi kişi,
Kanada’da 54 vakadan, 8 kişi tedavi edildi kişi,
Tayland‘da 50 vakadan, 31 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Irak’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Irak’ta 46 vakadan, 1 kişi tedavi edildi kişi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Yunanistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Yunanistan’da 46 vaka görüldü
Tayvan’da 45 vakadan, 15 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
İzlanda’da 45 vakadan,1 kişi tedavi edildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5 vakadan, 7 kişi tedavi edildi
Hindistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Hindistan’da 33 vakadan, 3 kişi tedavi edildi
San Marino’da 23 vakadan, 1 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka’da 23 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Lübnan’da 22 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
İsrail’de 21 vakadan, 2 kişi tedavi edildi
Cezayir’de 19 vaka görüldü
Çekya’da 19 vaka görüldü
Finlandiya’da 19 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
İrlanda’da 18 vaka görüldü
Vietnam’da 18 vakadan, 16 kişi tedavi edildi
Umman’da 16 vakadan, 2 kişi tedavi edildi
Filistin’de 16 vaka görüldü
Mısır’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Mısır’da 15 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Portekiz’de 15 vaka görüldü
Brezilya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Brezilya’da 14 vaka görüldü
Ekvator’da 14 vaka görüldü
Rusya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Rusya’da 13 vakadan, 2 kişi tedavi edildi
Hırvatistan’da 12 vaka görüldü
Gürcistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Gürcistan’da 12 vaka görüldü
Katar’da 12 vaka görüldü
Makao’da 10 vakadan, 10 kişi tedavi edildi
Estonya’da 10 vaka görüldü
Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?
Azerbaycan’da 9 vaka görüldü
Romanya’da 9 vakadan, 3 kişi tedavi edildi
Arjantin’de 8 vaka görüldü
Slovenya’da 8 vaka görüldü
Filipinler’de 6 vakadan,2 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Beyaz Rusya’da 6 vakadan
Meksika’da 6 vakadan,1 kişi tedavi edildi
Pakistan’da 6 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Polonya’da 6 vaka görüldü
Yeni Zelanda’da 5 vaka görüldü
Suudi Arabistan'da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Suudi Arabistan‘da 5 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Şili’de 5 vaka görüldü
Macaristan’da 5 vaka görüldü
Afganistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Afganistan’da 4 vaka görüldü
Endonezya’da 4 vaka görüldü
Senegal’de 4 vakadan 1 kişi tedavi edildi
Lüksemburg’da 3 vaka görüldü
Kuzey Makedonya’da 3 vaka görüldü
Bosna Hersek’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Bosna Hersek’te 3 vaka görüldü
Slovakya’da 3 vaka görüldü
Dominik Cumhuriyeti’nde 2 vaka görüldü
Fas’ta 2 vaka görüldü
Kamerun’da 2 vaka görüldü
Güney Afrika’da 2 vaka görüldü
Andorra’da 1 vaka görüldü
Ermenisatan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Ermenistan’da 1 vaka görüldü
Kamboçya’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Ürdün’de 1 vaka görüldü
Letonya’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Litvanya’da 1 vaka görüldü
Monako’da 1 vaka görüldü
Nepal’de 1 vakadan 1 kişi tedavi edildi
Nijerya’da 1 vaka görüldü
Sri Lanka’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi
Tunus’ta 1 vaka görüldü
Ukrayna’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?
Ukrayna’da 1 vaka görüldü
Bhutan’da 1 vaka görüldü
Kolombiya’da 1 vaka görüldü
Kosta Rika’da 1 vaka görüldü
Cebeli Tarık’ta 1 vaka görüldü
Vatikan’da 1 vaka görüldü
Lihtenştayn’da 1 vaka görüldü
Malta’da 1 vaka görüldü
Peru’da 1 vaka görüldü
Sırbistan’da 1 vaka görüldü
Togo’da 1 vaka görüldü
Toplam Dünya'da 103882 vakadan, 58464 kişi tedavi edildi, 3522 kişi yaşamını yitirdi.
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