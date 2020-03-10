Kaç kişi korona virüsten öldü? Dünya’da kaç kişi korona virüse yakalandı?

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor.

Çin’den yayılmaya başlayan yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünya ya yayılmaya hızla devam ediyor. Peki, Dünya’da kaç kişiye korona virüs tespit edildi? Korona virüsten ölenlerin sayısı kaç oldu? Korona virüsün tedavisi bulundu mu? Kaç kişi tedavi edildi? Türkiye’de korona virüs tespit edildi mi? Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Çin’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Çin’de 80651 vakadan 55518 kişi tedavi edildi, 3070 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’de 7041 vakadan, 118 kişi tedavi edildi, 48 kişi yaşamını yitirdi

İran’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

İran’da 5823 vakadan, 1669 kişi tedavi edildi, 145 kişi yaşamını yitirdi

İtalya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

İtalya’da 4636 vakadan, 523 kişi tedavi edildi, 197 kişi yaşamını yitirdi

Almanya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Almanya’da 717 vakadan, 18 kişi tedavi edildi

Diamond Princess’da ( İngiliz yolcu gemisi) 696 vakadan, 212 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Fransa’da 653 vakadan, 12 kişi tedavi edildi, 9 kişi yaşamını yitirdi

İspanya’da 454 vakadan, 6 kişi tedavi edildi, 8 kişi yaşamını yitirdi

Japonya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Japonya’da 435 vakadan, 49 kişi tedavi edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD’de kaç kişide korona virüs görüldü?

ABD’de 335 vakadan, 15 kişi tedavi edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre’de 268 vakadan, 3 kişi tedavi edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Singapur’da 130 vakadan, 82 kişi tedavi edildi

Hollanda’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hollanda’da 128 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Hong Kong’da108 vakadan, 51 kişi tedavi edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Malezya’da 93 vakadan, 23 kişi tedavi edildi

Avusturya’da 74 vakadan, 2 kişi tedavi edildi

Bahreyn’de 66 vakadan, 4 kişi tedavi edildi kişi,

Avustralya’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Avustralya’da 64 vakadan, 22 kişi tedavi edildi kişi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Kuveyt’te 61 vakadan, 1 kişi tedavi edildi kişi,

Kanada’da 54 vakadan, 8 kişi tedavi edildi kişi,

Tayland‘da 50 vakadan, 31 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Irak’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Irak’ta 46 vakadan, 1 kişi tedavi edildi kişi, 4 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Yunanistan’da 46 vaka görüldü

Tayvan’da 45 vakadan, 15 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

İzlanda’da 45 vakadan,1 kişi tedavi edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5 vakadan, 7 kişi tedavi edildi

Hindistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Hindistan’da 33 vakadan, 3 kişi tedavi edildi

San Marino’da 23 vakadan, 1 kişi yaşamını yitirdi

Danimarka’da 23 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Lübnan’da 22 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

İsrail’de 21 vakadan, 2 kişi tedavi edildi

Cezayir’de 19 vaka görüldü

Çekya’da 19 vaka görüldü

Finlandiya’da 19 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

İrlanda’da 18 vaka görüldü

Vietnam’da 18 vakadan, 16 kişi tedavi edildi

Umman’da 16 vakadan, 2 kişi tedavi edildi

Filistin’de 16 vaka görüldü

Mısır’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Mısır’da 15 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Portekiz’de 15 vaka görüldü

Brezilya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Brezilya’da 14 vaka görüldü

Ekvator’da 14 vaka görüldü

Rusya’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Rusya’da 13 vakadan, 2 kişi tedavi edildi

Hırvatistan’da 12 vaka görüldü

Gürcistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Gürcistan’da 12 vaka görüldü

Katar’da 12 vaka görüldü

Makao’da 10 vakadan, 10 kişi tedavi edildi

Estonya’da 10 vaka görüldü

Azerbaycan’da kaç kişide korona virüs görüldü?

Azerbaycan’da 9 vaka görüldü

Romanya’da 9 vakadan, 3 kişi tedavi edildi

Arjantin’de 8 vaka görüldü

Slovenya’da 8 vaka görüldü

Filipinler’de 6 vakadan,2 kişi tedavi edildi kişi, 1 kişi yaşamını yitirdi

Beyaz Rusya’da 6 vakadan

Meksika’da 6 vakadan,1 kişi tedavi edildi

Pakistan’da 6 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Polonya’da 6 vaka görüldü

Yeni Zelanda’da 5 vaka görüldü

Suudi Arabistan'da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Suudi Arabistan‘da 5 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Şili’de 5 vaka görüldü

Macaristan’da 5 vaka görüldü

Afganistan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Afganistan’da 4 vaka görüldü

Endonezya’da 4 vaka görüldü

Senegal’de 4 vakadan 1 kişi tedavi edildi

Lüksemburg’da 3 vaka görüldü

Kuzey Makedonya’da 3 vaka görüldü

Bosna Hersek’de korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Bosna Hersek’te 3 vaka görüldü

Slovakya’da 3 vaka görüldü

Dominik Cumhuriyeti’nde 2 vaka görüldü

Fas’ta 2 vaka görüldü

Kamerun’da 2 vaka görüldü

Güney Afrika’da 2 vaka görüldü

Andorra’da 1 vaka görüldü

Ermenisatan’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Ermenistan’da 1 vaka görüldü

Kamboçya’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Ürdün’de 1 vaka görüldü

Letonya’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Litvanya’da 1 vaka görüldü

Monako’da 1 vaka görüldü

Nepal’de 1 vakadan 1 kişi tedavi edildi

Nijerya’da 1 vaka görüldü

Sri Lanka’da 1 vakadan, 1 kişi tedavi edildi

Tunus’ta 1 vaka görüldü

Ukrayna’da korona virüs ’den ölenlerin sayısı kaç oldu?

Ukrayna’da 1 vaka görüldü

Bhutan’da 1 vaka görüldü

Kolombiya’da 1 vaka görüldü

Kosta Rika’da 1 vaka görüldü

Cebeli Tarık’ta 1 vaka görüldü

Vatikan’da 1 vaka görüldü

Lihtenştayn’da 1 vaka görüldü

Malta’da 1 vaka görüldü

Peru’da 1 vaka görüldü

Sırbistan’da 1 vaka görüldü

Togo’da 1 vaka görüldü

Toplam Dünya'da 103882 vakadan, 58464 kişi tedavi edildi, 3522 kişi yaşamını yitirdi.