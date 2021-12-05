Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan sanayi esnafına ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki Yeni Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, esnafa “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Oğuz ziyaretleri doğrultusunda son olarak yeni sanayi sitesini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu sanayi sitesi esnafının talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar aldı. Oğuz, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bu doğrultuda diğer esnaflarımızı ziyaret ettiğimiz gibi, sanayi sitesi esnafımızı da ekmek teknelerinde ziyaret ettik. Onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımız yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarındandır. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.