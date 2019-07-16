Kahramankazan’da düzenlenen satranç ve karate turvuvalarının ödüllerini Başkan verdi

Kahramankazan’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç ve karate turnuvalarında dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Oğuz verdi.

Kahramankazan Belediyesi’nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şehitler anısına düzenlenen satranç turnuvası ve karate şampiyonası sona erdi. Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve Türkiye genelinden 200’e yakın sporcunun yarıştığı satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi. Ayrıca Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 400’e yakın sporcunun ter döktüğü karate turnuvasında da dereceye girenler ödüllendirildi.

Oğuz ödülleri verdi

Şehitler anasına düzenlenen satranç ve karate turnuvalarının ödül törenlerine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve sporcuların aileleri ile vatandaşlar katıldı. Turnuvalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan oğuz ve ilçe protokolü takdim etti.

Uluslararası hale gelecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, dereceye giren sporcular başta olmak üzere turnuvalara katılın tüm sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. Başkan Oğuz, hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi haline gelen Kahramankazan’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları ve ailelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramanakazanlıların verdiği destansı mücadeleyi anlattı. Oğuz, gelecek sene düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerinde düzenlenecek turnuvaların uluslararası boyutta yapılacağını ifade etti.



