Kahramankazan’da icradan satılık endüstriyel makine ve ekipman

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kahramankazan’da İcra Dairesi 150 adet endüstriyel makine ve ekipmanları satışa çıkardı.
Kahramankazan’da icradan satılık endüstriyel makine ve ekipmanların birinci satış ihalesi 26 Ocak 2022 olarak açıklandı.
Açık artırma ile satılacak olan makine ve ekipmanların muhammen bedelleri toplamı 509 bin 135 TL olarak ilan edildi.
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