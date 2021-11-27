Kahramankazan’da icradan satılık endüstriyel makine ve ekipman

Ankara ilçesi Kahramankazan’da İcra Dairesi 150 adet endüstriyel makine ve ekipmanları satışa çıkardı. Kahramankazan’da icradan satılık endüstriyel makine ve ekipmanların birinci satış ihalesi 26 Ocak 2022 olarak açıklandı.