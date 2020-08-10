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Kahramankazan’da parklar cıvıl cıvıl

Yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara yoğun ilgi gösteriyor. 
Kahramankazan’da parklar cıvıl cıvıl

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. 

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Yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara yoğun ilgi gösteriyor. 

Denetimler sürüyor
Kahramankazanlılar, park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. Ekipler parklarda ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor. 

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En iyisi için çalışıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Vatandaşlarımız, özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz yine buralarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını denetliyor” dedi.

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