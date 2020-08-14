Kahveciler dertli, "Bir biz kaldık"

Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerde ki oyun yasağının esnafı perperişan ettiğini belirterek, “Bizden başka hemen hemen her yer açıldı. Bir biz kaldık." dedi.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, pandemi süreciyle uzun süre kapalı olan ve açıldığında ise oyun oynama yasağı şartıyla açılan kahvehaneler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, kahvehanelerde oyun yasağının devam etmesinin birçok esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, “Esnaf kepenk kapatıyor. Tenceremiz kaynamıyor. Oyun yoksa müşteri de gelmiyor. Bizi Kovid-19 değil, açlık öldürecek” dedi.

KEPENK KAPTIYORLAR

Güven, “İş yerlerimiz açıldı ama oyun olmadığı için birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kaldı. Müşterilerimiz okey, tavla, kâğıt var mı diye soruyor. “Yasak” cevabını aldıklarında ise geri gidiyor. Kahvehanelere müşteri gelmiyor. 16 Marttan itibaren kahveci esnafı perperişan. Alışveriş merkezleri açıldı, oteller açıldı, otobüs ve uçaklar açıldı, plajlar açıldı, içkili mekânlar açıldı ne hikmetse kahvehanelerde oyun yasağı kalkmadı.”

“BİZ BİTTİK, İMDAT DİYORUZ”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var da 500 yıllık kültürümüzün hiç mi hatırı yok. 18 yıldır bu esnaf sizlere her ne istediniz ise verdi. Sizleri başbakan, milletvekili, cumhurbaşkanı yaptı. Bizler sağlık düşmanı değiliz. Biz bittik. İmdat diyoruz. Elinizi bize uzatın. Esnaf ve sanatkâr bu ülkenin omurgasıdır, bel kemiğidir.”

“TENCEREMİZ KAYNAMIYOR”

“Tüm siyasi parti başkanlarına ve meclisteki 600 vekile sesleniyorum. Esnaf ve sanatkârı neden korumuyorsunuz. Bir an önce kahveci esnafının önünü açın. Açmak istemiyorsunuz da açık açık söyleyin. Tenceremiz kaynamıyor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Böyle sosyal devlet olur mu? Avrupa’da büyük yardımlar yapıldı bizde ise bir şey verilmiyor” diye konuştu.

BİLİM KURULUNA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bilim kuruluna da seslenen Güven, “Türkiye’nin dört bir yanından günde 300 ila 1000 arasında telefon alıyorum. Esnaf biz öldük, bittik, evimize ekmek parası götüremiyoruz diyor. İçkili restoranlar açık tıklım tıklım dolu. Bilim kurulu üyeleri bizden neden görüş almıyor. Sadece biz de mi virüs bulaşıyor? Herkesi göreve davet ediyorum. Esnaf ve sanatkârların üzerinden oyun oynamayın. Biz açız aç. Ya bize yardım edin ya yasakları kaldırın” diyerek tepki gösterdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA