Kalecik’teki cezaevi müdürlüğü tavuk üretiminde fabrika gibi hizmet veriyor

Kalecik’teki cezaevi müdürlüğü atölyelerinde hükümlü ve personelin katkılarıyla “fabrika” gibi hizmet üretiliyor. Kurum özellikle tavuk üretiminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

12 BİN TAVUK, 266 BİN LİRA GELİR

Yetiştirdiği tavukları belli aralıklarla satışa çıkaran kurum, yeni bir ihale açtı. Tam 12 bin 400 adet Lohman Brown cinsi yumurta tavuğu ihaleyle satılacak. Tavukların tahmini bedellerinin 266 bin 600 TL olduğu belirtildi.

Kalecik Cezaevi, İş Yurdu Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler ve personelin katkılarıyla “fabrika” gibi hizmet üretiyor. Kurum özellikle tavuk üretiminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kurumdaki civciv büyütme ve tavuk kümeslerinden oluşan Tavuk Atölyesi`nde, yumurta tavukçuluğu yapılıyor. Tavuk üretiminde çok sayıda hükümlü ve personel görev yapıyor.

12 BİN 400 TAVUK SATILACAK

Tavuk Atölyesi meyvelerini de veriyor. Yetiştirilen tavuklar belli aralıklarla ihale yoluyla satılarak, kuruma gelir elde ediliyor. Cezaevi, yeni bir tavuk ihalesine çıktı. Tam 12 bin 400 adet Lohman Brown kahverengi cinsi yumurta tavuğu ihaleyle satılacak.

266 BİN TL GELİR BEKLENİYOR

Tavukların tahmini bedellerinin 266 bin 600 TL olduğu belirtildi. İhale 2886 Sayılı Kanuna göre açık teklif usulü ile yapılacak. İhale tarihi ise 08.12.2021 pazartesi saat 14:00 olarak ilan edildi.

HEM GELİR HEM MESLEK

Ceza yetkilileri, asıl amaçlarının kar değil, meslek edindirdikleri hükümlüleri rehabilite edip topluma kazandırmak olduğunu söylüyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA