Kaman’lı Geredeoğlu Musa’ya 100 yıl sonra şehitlik madalyası

Kırşehir Kaman’da milli mücadele döneminde Kuvayi Milli hareketine katılıp, "Kargın Kızık Harbi"nde Dişikitli çetesine karşı savaşırken şehit düşen Geredeoğlu Musa, 100 yıl sonra madalyasına kavuştu. Şehidin beratı 79 yaşındaki yeğenine takdim edildi.

Kırşehir Kaman’da milli mücadele döneminde (1921) Kuvayi Milli hareketine katılıp, " Kargın Kızık Harbi "nde Dişikitli çetesi ne karşı savaşırken şehit düşen Geredeoğlu Musa , 100 yıl sonra İstiklal Savaşı şehidi sayıldı. Şehit Musa'nın madalya ve beratı, 79 yaşındaki yeğenine takdim edildi.

Musa'nın yeğeni Mehmet Ali Memiş , yaklaşık 2 yıl süren yazışmaların sonunda amcasının şehitlik beratı ve İstiklal Madalyası'nı, Kırşehir Askerlik Şubesinden teslim aldı.

Geredeoğlu Musa’nın kahramanlık dolu askerlik süreci ve şehitlik hikayesi şöyle:

Kırşehir Askerlik Şubesi ve Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında yeminli tercümanlar aracılığıyla yapılan araştırmaya göre Musa, Kırşehir'in merkez Özbağ beldesinde 1899 yılında doğdu.

Osmanlı Devleti zamanında Gazze'de konuşlu 7. Ordu 8. Piyade Alayı'nda askerlik görevine başlayan Musa, burada yapılan savaşta İngilizlere esir düşerek, esir tutulan diğer Osmanlı askerleriyle 2 yılı aşkın süre Süveyş Kanalı yapımında çalıştırıldı.

Kanalın yapımı bitince serbest bırakılan askerler, 7. Ordu'ya bağlı birliğe döndü. Esir düştüğü süre askerlikten sayılan Musa, 2 yıl 8 ay 18 gün askerlik yaptıktan sonra tezkeresini alarak memleketi Kırşehir'e döndü.

DİŞİKİTLİ ÇETE GRUBUNA KARŞI MÜCADELE EDERKEN ŞEHİT OLDU

Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda gönüllü olan ve Kuvayımilliye'ye katılan Musa, 1920 yılında Kırşehir'deki İstikam Depo Bölüğünde er olarak görev yapmaya başladı. Musa, 1921 yılında kayıtlara, "Kargın Kızık Harbi" diye geçen askeri harekatta, Dişikitli çete grubuna karşı mücadele ederken şehit oldu.

21 yaşında şehit düşen, çocuğu ve torunu olmayan Geredeoğlu Musa'nın 79 yaşındaki yeğeni Mehmet Ali Memiş, yasal mirasçısı olarak amcasının şehit kabul edilerek İstiklal Madalyası verilmesi için girişimde bulundu.

Yeminli tercümanlar vasıtasıyla Kırşehir Askerlik Şubesinden kayıtları alan Memiş, 2018 yılında Kırşehir Valiliği aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığına müracaat ederek süreci başlattı. Gönderilen belgeler ve Bakanlıktaki araştırmanın ardından 2 yıl sonra Musa'nın şehitlik beratı ve madalyasının, yasal mirasçısına verilmesi kararlaştırıldı.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının şehit olmasından sonra ilgilenecek kimsesi olmadığı için yasal süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

İKİ YIL MÜCADELE ETTİ

İki yıl sonra amcasının şehitlik beratı ve madalyasını almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Nüfus kayıtları bilgisi üzerinde askerlik şubesinden tercümanlar vasıtasıyla kayıtlarını çıkardık. Oradan aldığımız belgelerle Milli Savunma Bakanlığına müracaat ettik. İncelenmiş ve şehitlik belgesi verilmesine karar verilmiş. Benden, dedelerimizden itibaren olan vukuatlı nüfus kaydı örneği ve diğer bazı belgeleri istediler. Yaş itibariyle belgenin bana verileceği bildirildi. İki sene bekledik. 25 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanımız da onaylamış."

GURURLUYUZ ONURLUYUZ

Yıllardır içinde ukde kalan berat ve madalyaya kavuşmanın huzuru içinde olduğunu vurgulayan Memiş, "Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Çok heyecanlandım. 100 yıl sonra gelen şehitlik beratı ve madalyası için gururluyuz, onurluyuz." dedi.