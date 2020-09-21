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Kapıkule ve Hamzabeyli'de 4,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

TRAKYA Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında piyasa değeri 4,5 milyon lira olan 157 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon lira değerinde ticari eşya ele geçirildi.
Kapıkule ve Hamzabeyli'de 4,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Trakya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarına yakın süreçte gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenen uyuşturucu maddeler ile ticari kaçak eşya ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında riskli görülen araçlar önce X-Ray taramasından geçirildi. Tarama neticesinde araçların açılarak kontrol edilmesine karar verildi. Araçlar arama hangarına alındı ve dedektör köpeklerin de katılımıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki verdiği ilk araçta yasal yükün üzerine bırakılan siyah renkli 5 çantanın içerisinde toplam 113 kilo esrar ele geçirildi. İkinci araçta ise benzer yöntemle Türkiye’ye sokulmak istenen 16 kilo esrarın yanı sıra bin 650 adet oto yedek parçası da ele geçti. Gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise bu defa narkotik dedektör köpeği 'Maske', TIR'ın yedek lastiği içerisinde 28 kilo esrarın yerini tespit etti ve bulunmasını sağladı.


1 MİLYON LİRALIK TİCARİ EŞYA DA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirilen operasyonlarda ülkeye vergileri ödenmeksizin yasa dışı yollardan sokulmak istenen 5 termal dürbün, 240 akıllı saat, 145 cep telefonu, 235 kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ele geçirilen elektronik eşyanın yanı sıra çay, tütün, 30 kilogram damiana çayı ve 400 bin sigara kağıdı ve filtresi ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen ticari eşyaların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Uyuşturucu ve ticari eşya ile birlikte bu ürünlerin naklinde kullanılan araçlara el konulurken, yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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