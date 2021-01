Kardeşlik İmandan Bir Parçadır

İnsan kardeşini, arkadaşı yâda sevdiği kişilerin kimin için sevdiğini bilmeli, insanlar sevilip sayılmalı kimsenin kalbi kırılmamalı bu dünyada niye var olduğumuz kesinlikle unutmamalıyız. Yüce Rabbimiz bizleri Müslümanlar olarak isimlendirmiş mümin erkeklerle mümin kadınları birbirlerine dost ve kardeş olarak vurgulamıştır.

Sevmek veya sevilmek insanın varlığından olan bir şeydir. Ancak bunu Allah için yapmak onun rızasına mazhar olmayı hedeflemek ancak bambaşka bir şeydir. Bu denli bilinçli ve Allah rızasını gözetmek kardeşini ve bütün Müslümanları kardeşin gibi görmek insanı nefsini ve sosyal hayatını düzenlemede yardımcı rol oynamaktadır. Bir gün ashabı ile oturan Hz Peygamber Efendimiz şu sözleri söylemiştir: “Allah’ın şehit ya da Peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah’a olan yakınlıkları nedeni ile Peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler”. Sahabeler merakla sorarlar, “Kim bunlar ya Resulallah?” “Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarlar olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler Allah Resulü bu sözlerin ardından haberiniz olsun Allah’ın sevgili kullarına korku yok onlar üzülecek de değillerdir.” (Yunus suresi 62 ayet)

Elbette benim rızam için birbirini sevenler nerede, sığınacak bir gölgenin bulunmadığı bir gün ben onları arşımın gölgesinde ferahlatacağım buyurmuştur. Zira Allah için seven insan bunları göz ardı etmemeli elinden geldiğince güzel insan olmaya gayret göstermelidir. Bunu örneklendirecek olursak güzel söz sadakadır, namaza giderken atılan her bir adım sadakadır, yoldan eziyet verici bir şeyi gidermek bir sadakadır, iyilik ve Allah’a olan sevgimizi her şekilde göstermek ona olan derin saygı ve sevgimizi göstermek bizlerin ve Müslüman kardeşlerimizin görev ve vazifelerinden olmalıdır. Müslüman Müslümanın kardeşidir sözü unutulmamalı her daim Allah’ın rızasına çabalanmalı ahirette mükâfatını umut edenlerden olmalıyız. Kişi sevdiği ile beraberdir sözü de bunlara bir örnek teşkil etmektedir, bizler kardeş olarak yaşayıp iyi birer insan olarak ahirete göç edenlerden olmak dileği ile Selam ve Dua ile.