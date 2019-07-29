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Kasımpaşa Mustafa Pektemek'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kasımpaşa Mustafa Pektemek'i resmen açıkladı

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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