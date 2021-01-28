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Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl, kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.
Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'un Taşköprü ilçesinde her yıl şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, bu yıl kuraklık tehlikesi nedeniyle toprakla erken buluşturuldu.

Taşköprü Kaymakam Vekili Çağlar Partal ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçeye bağlı Çetmi köyünde sarımsak ekimi yapan üreticileri ziyaret etti.

Partal, AA muhabirine, ilçede sarımsak ekimine başlandığını söyledi.

Ziyaret ettikleri tarlanın ilçede bu yıl sarımsak ekimi yapılan ilk yerlerden biri olduğunu anlatan Partal, "Taşköprü'de son yağışlardan sonra çiftçimiz, üreticimiz bunu fırsat bildi. Ekim sezonu başladı. Taşköprü sarımsağı toprakla buluşuyor. Taşköprü'de müthiş bir hareket var, herkes tarlalarda. Beyaz altınımızın hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Taşköprü sarımsağının çok kaliteli olduğunu vurgulayan Partal, "Taşköprü sarımsağının çok farklı bir marka değeri var, bu değer tüm Türkiye'de biliniyor." diye konuştu.

Çatal ise Taşköprü sarımsağına "beyaz altın" dediklerine işaret ederek, bu yıl sarımsağının toprakla erken buluştuğunu dile getirdi.

Dünyada ve Türkiye'de kuraklık tehlikesinin yaşandığını belirten Çatal, şunları kaydetti:

"Sarımsağımızın toprakla buluşması normalde mart ayının ilk haftasıdır. Bu sene ocak ayında başladı. İnşallah güzel mahsul bekliyoruz. Türkiye'nin her tarafında sarımsak üretiliyor ama Taşköprü sarımsağı gibi değildir. Toprağın selenyum ve kükürt oranının çok olması nedeniyle Taşköprü'nün sarımsak ekilen bölümünden hariç başka hiçbir yerde böyle sarımsak olmaz."

İlçede 4 bin çiftçinin sarımsak ekimi yaptığını aktaran Çatal, "Her yıl ortalama 20 ile 25 bin ton civarında hasat yapıyoruz. Ekim sezonunun Mart ayının 15'ine kadar süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Sarımsak üreticisi Ahmet Ünvar ise kuraklıktan korktukları için bu yıl ekime erken başladıklarını ifade ederek, ekimin ardından yağmur yağmasının güzel olacağını söyledi.

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