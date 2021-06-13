Kaymakam Can Aksoy, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı yerinde incelediler

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, yapımı süren Ülkücü Şehitler Anıtı’nı yerinde incelediler.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar incelemeler esnasında yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız Can Aksoy ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanımız Muzaffer Gökmen ile birlikte Ülkücü Şehitler Anıtına yapılan yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. Yapılan çalışmaların tüm ilçemize ve Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Can Aksoy ise, “İlçemizde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yan yolunun şantiyesini ve anıtı ziyaret ettik. Yan yolun son çalışmaları bitmek üzere, hızlı devam ediyor” dedi.