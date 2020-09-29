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Kayseri'de 'kız kaçırma' kavgasında 3 tutuklama

KAYSERİ'de, Harun Sade'nin (27) pompalı tüfekle öldürüldüğü 'kız kaçırma' kavgasında gözaltına alınan Özkan Sade, Abdulhamid Sade ve Abdul Sade çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de 'kız kaçırma' kavgasında 3 tutuklama

Olay dün saat 13.00'te Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Atabek sokakta meydana geldi. Özkan Sade, 20 gün önce eşini kaçırdığı iddia edilen amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, 52 LH 731 plakalı otomobiline binerek, kaçmaya çalıştı. Özkan Sade ise, babası Abdulhamid ve amcası Abdul Sade ile birlikte 38 AED 595 plakalı otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobili kullanan Özkan Sade, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin kullandığı otomobilin önünü kesmek istedi. Bu sırada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki otomobil de alev aldı. Araçtan çıkan Özkan Sade ile Harun Sade arasındaki kavga devam etti. Özkan Sade otomobilden aldığı pompalı tüfekle Harun Sade'yi öldürdü.

Cinayetten 2 saat sonra şüphelisi Özkan Sade, olayda kullanılan pompalı tüfekle Ziya Gökalp mahallesinde polise teslim oldu. Olayın diğer şüphelileri olan Özkan Sade'nin babası Abdulhamid ve amcası Abdul Sade ise Kocasinan ilçesi Akin mahallesinde polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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