Keçiören Belediyesi sokakları yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor

Keçiören Belediyesi ekipleri, şimdiye kadar sadece cadde ve sokaklar için 6 ton deterjan, 2 ton da dezenfektan kullandı. Sokaklar yıkanmaya devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir günde 30 mahallemizde dezenfekte çalışması yapan temizlik ekibimiz koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarımızın hijyenini ziyadesiyle muhafaza etmeye devam ediyor. Şehrimizde oluşması muhtemel mikrobik bir duruma karşı cadde ve sokaklarımız deterjanlı suyla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor” dedi.

“VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN MESAİ MEFHUMU TANIMIYORUZ”

Başkan Turgut Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kurallara uyması gerektiğini kaydederek sosyal mesafe, hijyen ve izolasyon konularına yönelik de hatırlatmalarda bulundu. Altınok, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. Kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim” diye konuştu.