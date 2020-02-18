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Keçiören Özel Hastane Listesi...Keçiören'deki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Keçiören'deki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Keçiören'de kaç tane özel hastane var? Keçiören'deki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Keçiören'deki özel hastanelerin isimleri... Keçiören Özel Hastane Listesi 2020
Keçiören Özel Hastane Listesi...Keçiören'deki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Keçiören'de kaç tane özel hastane var? Keçiören'deki özel hastanelerin adresleri ve özel hastane telefon numaraları neler? Keçiören'deki özel hastanelerin isimleri, Keçiören'deki özel hastaneler, Keçiören özel hastane listesi... Keçiören'deki özel hastaneler, Keçiören Özel Hastane Listesi 2020.. Keçiören özel hastane..

Keçiören'de çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Keçiören'de hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

KEÇİÖREN

1. ÖZEL ETLİK LOKMAN HEKİM HASTANESİ

Etlik Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119 Keçiören, Ankara

İletişim: 444 4 911

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2. ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ

Köşk Mah. Anavatan Cad. No: 20 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 381 99 99

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3. ÖZEL MEDİSİS HASTANESİ

Kalaba Mahallesi 30. Sokak No: 5 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 666 08 00

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4. ÖZEL DEVA TIP MERKEZİ
Ayvalı, Ayvalı Cad. 113/B, 06010 Keçiören, Ankara

İletişim: 0 (312) 326 65 65

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5. ÖZEL BİLGİ TIP MERKEZİ

Tepebaşı Fatih Caddesi No:135 Keçiören/Ankara

İletişim: 0 (312) 314 00 72

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6. ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ

Sanatoryum Caddesi No: 119 Keçiören, Ankara

iletişim: 0 (312) 358 10 10 - 0 (312) 360 77 00

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