Keçiören Özel Hastane Listesi...Keçiören'deki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Keçiören'de çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Keçiören'de hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
KEÇİÖREN
1. ÖZEL ETLİK LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Etlik Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119 Keçiören, Ankara
İletişim: 444 4 911
2. ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ
Köşk Mah. Anavatan Cad. No: 20 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 381 99 99
3. ÖZEL MEDİSİS HASTANESİ
Kalaba Mahallesi 30. Sokak No: 5 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 666 08 00
4. ÖZEL DEVA TIP MERKEZİ
Ayvalı, Ayvalı Cad. 113/B, 06010 Keçiören, Ankara
İletişim: 0 (312) 326 65 65
5. ÖZEL BİLGİ TIP MERKEZİ
Tepebaşı Fatih Caddesi No:135 Keçiören/Ankara
İletişim: 0 (312) 314 00 72
6. ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
Sanatoryum Caddesi No: 119 Keçiören, Ankara
iletişim: 0 (312) 358 10 10 - 0 (312) 360 77 00
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