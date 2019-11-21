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Keçiören'de mobil cenaze 7/24 hizmette

Keçiören Belediyesi vatandaşların cenaze işlemlerini hızlandıran mobil cenaze hizmet aracıyla bu acılı zamanda sıkıntı çekmemeleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Keçiören'de mobil cenaze 7/24 hizmette

Vatandaşın iyi ve kötü gününü paylaşarak yanında olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mobil cenaze hizmet aracı ile işlemlerin kolaylaştırıldığına dikkat çekti. İlçe sınırları içerisinde ikamet edip evinde vefat eden vatandaşların ölüm raporları cenaze hekimleri tarafından evinde düzenlenirken, mobil cenaze hizmet aracıyla ölüm beyan formu ve yol izin belgeleri düzenlenerek İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderiliyor.

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Cenaze yakınlarının araç, defin malzemesi (Kefen), çadır, masa, sandalye ve çay makinesi talepleri evinden ayrılmadan karşılanırken, cenaze hizmetlerinde görevli personellerce Kur’an-ı Kerim okuyarak başsağlığı dilekleri ile acılı ailenin yanında oluyor. Taziye ziyaretlerine zaman zaman bizzat katılan Başkan Altınok “Paylaştıkça acılar azalır. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde onlara destek olmayı görev addediyoruz. Cenazenin nakli ve cenaze yakınları için servis hizmeti sunuyoruz, il içi ve il dışı dahil Eylül ayında toplam 63 bin 476 km yol, Ekim ayında da 76 bin 213 km kat ettik” ifadelerini kullandı.
Cenaze hizmetleri biriminde yıllık ortalama 5 bin 39 adet cenaze işlemi gerçekleştirilirken, cenaze evlerine ikramlar gönderilerek vatandaş zor gününde yalnız bırakılmıyor.


 

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