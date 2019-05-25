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Kediyi vahşice öldürmüştü: Cezası belli oldu

Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Barış Canımana (23), İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.
Kediyi vahşice öldürmüştü: Cezası belli oldu

Duruşmada şikâyetçi veteriner Fatih Adalıgil, “Kliniğimde baktığım bir kedi idi. Düzenli olarak kalmıyordu. Gidip geliyordu” dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise sanığın suçu vahşice işlediğinin kamera kayıtlarında mevcut olduğunu, kediyi yere çarparak ölümüne sebep olduğunu belirterek üst hadden cezalandırılmasını talep ettiler.

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CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU

Mahkeme, Barış Canımana’yı, üzerine atılı suçun sabit olduğu, suçu vahşice ve sebepsiz yere işlediği gerekçesi ile TCK’nın 151’inci maddesinde düzenlenen “Mala zara verme” suçunun 2’nci maddesi gereğince “Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek” suçunda 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

anımana’nın eylemden sonraki davranışları, adli kontrole uymamasını dikkate alan mahkeme, takdir indirimi uygulamadı. Canımana’nın daha önce cinsel istismar suçundan yargılanarak ceza aldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve 5 yıllık süre içerisinde bu suçu işlediğine dikkate çeken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Canımana’nın sabıka kaydı, suç işleme yönünde olumsuz kişiliği, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından erteleme veya seçenek yaptırımına yer olmadığına hükmetti.

2 Eylül 2017’de yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yaşayan ve mahallelinin Tomtom adını verdiği kediyi öldüren kişinin yakalanıp cezalandırılması için de imza kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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