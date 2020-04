Kim Mağdur? Kim Halkı Tahrik Ediyor?

Sapkın gruplar (eşcinseller) “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” gibi pek çok ipe sapa gelmez provokasyon içerikli sözlerle yıllardır Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ediyor. Bu ahlak ve insanlık dışı davranışları da özellikle mübarek Ramazan ayına tekrarlıyorlar; amaçları inananları tahrik etmek, sonrasında gelişen olaylar sonrası kendilerini mağdur olarak göstermek!

Sapkınlar yine durmadı bekleneni yaptı. Yine bir Ramazan ayında ahlaksızlığa imza atmaya çalıştılar. Yayınladığı içeriklerle sayısız rezilliğe imza atan ve Türk toplumunun değerleriyle bağdaşmayacak yapımları içinde barındıran Netflix üzerinden, Ramazan ayının ilk gününde bir eşcinsel dizi yayınlayacaklarını duyurdular. Dizinin ismi ‘Aşk 101’; sapkın dizide LGBTİ’liyi yani eşcinsel birini canlandıran karakterin ismine ise ‘Osman’ adını vermişlerdi. Bakarsanız dizideki karakterin ismi bile mesaj barındırıyor, adeta Müslümanları tahrik etmeye, provokasyona getirmeye çalışıyorlar!

Dizinin fragmanları günler öncesinden dönmeye başlayınca diziye büyük bir tepki yağdı.

Kendini bilmez ve bu çirkinliklerle beslenen sapkınlar artık uyarılması ve kendilerine bir çağrı yapılması gerekiyordu.

Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk günündeki Cuma hutbesinde bu sapkınlara dinimizin ilke, emir ve yasaklarını hatırlatarak, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” diyerek çok anlamlı bir konuşma yaptı. Sayın Erbaş’ı kutluyorum dinimizin emir ve yasaklarını yeniden hatırlattığı için.

Cuma hutbesinde yapılan bu konuşmanın ardından malumunuz eşcinsellerin borazanlığını yapan gruplar ateş püskürmeye başladılar Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş’a. Neymiş efendim insanlık suçu işlemiş vs. vs. ! Hatta İstanbul Sözleşmesi’ni referans göstererek hemen suç duyurusunda da bulundular. (Onun için büyük tepki toplayan bu sözleşmenin de bir an önce gözde geçirilmesi gerekiyor.)

Şimdi gelelim eşcinsellerin sözcülerine. Siz İslam’ın evrensel ahlaki değerlerini hatırlattığı için Sayın Erbaş’ın sözlerini nefret suçu görüp Diyanet İşleri Başkanımızı hedef tahtasına oturtuyorsunuz; ancak yıllardır İslami değerlerle alay etmeye çalışan, provokasyon içerikli davranışlarla hem de Ramazan ayında Müslümanları kışkırtmak için uğraşan sapkınlara tek bir kelime söyleyemiyorsunuz! Neden acaba?

Sapkınların bozaranlığını yapan gruplar, kendinizle bu kadar çelişmeyin ve küçük düşmeyin. Madem insan haklarını çok düşünüyorsunuz. Ramazan ayında inananların değerlerine alçakça saldıran sapkınlara tek bir şey diyememeniz sizin gerçek yüzünüzü gösteriyor.

Onun için siz hala konuşmaya devam edin tabi ki dinleyen ya da kala alan olursa.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda dediği gibi “Herkes haddini bilecek. Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırı devlete yapılmış sayılır.”