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Kiraz ile üretti... Yarım litresi 15 liradan satılıyor

Adana'da Gıda Mühendisi Deniz Kaypak Tona (41), kendi üretip işletmesinde satışa sunduğu kiraz sirkesini ihracatla yurt dışına satmak istiyor.
Kiraz ile üretti... Yarım litresi 15 liradan satılıyor

Adana'da Gıda Mühendisi Deniz Kaypak Tona (41), kendi üretip işletmesinde satışa sunduğu kiraz sirkesini ihracatla yurt dışına satmak istiyor. Tona, ayrıca şehirlerde yaşayan ve doğal, organik ürüne ulaşmada zorluk çeken insanlar için üretim yaptıklarını da belirtti.

Gıda Mühendisi olarak uzun yıllar çalışan Tona, görev yaptığı süreçte köylerde ve şehirlerdeki üretim alanlarını ciddi bir şekilde incelediğini belirtti. Şehirde yaşayan insanların doğal ürünlere ulaşmakta zorluk çektiğini kaydeden Tona, "Tüketicinin doğal ürün pazarına direk ulaşmasını sağlamak amacıyla böyle bir işletme kurdum. Henüz 5 aydır faaliyet halindeyiz. Burada yöresel ve doğal ürünler bulunuyor. Bizim ana hedeflerimizden biri de buradaki ürünleri kentteki tüketiciye ulaştırdıktan sonra ihracat yaparak yurt dışına göndermek ve tanıtmak. Çünkü ekonomi için ihracat önemli bir durum. Bu konuyla ilgili referans ürünüm ise sirke. Kiraz sirkesi burada ön plana çıkıyor. Kardeş işletmemizle birlikte kiraz sirkelerimizi ürettik ve bu konuda iddialıyız" dedi.

ENGİNAR, BAL, ARDIÇ, SOĞAN SİRKESİ

Mevsimindeki meyve ve sebzelerden üretim yaptıklarını söyleyen Tona, kiraz, elma, üzüm sirkesinin dışında başka çeşit sirkelerin de üzerinde çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Mevsimine göre ürün üretiyoruz. Yapaylıktan kaçınıyoruz. Sahaya sürmek için çalıştığımız özel ürünler var. Enginar, alıç, bal, soğan gibi birçok sirke çeşidiyle pazarda olacağız. Yarım litrelik şişelerde tanesi 12-15 TL’den haftada yaklaşık 200 litre sirke satıyoruz. Kadınlarımız üretmekten korkmamalı. Zor şartlarda kıt kaynakları değerlendirerek iyi işler yapılabilir. Ben işimin başındayım. İşin başına geçip üretmek isteyenler de bir an önce yola koyulmalı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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