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Kirletmeyelim

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Ali İlkbahar

    Plastik poşetler, petrol ürünleri hayatımıza fazlasıyla girmiş, kolayımıza geldiğinden her alana taşıyoruz. Yaşayışımızı kolaylaştırdığını sandığımız petrol ürünleri aslında hayatımızı yavaşlatıyor. Fazlasıyla kirliliğe sebep oluyor. 

    Petrol ürünlerinden yeni imal poşetlerin kullanımı her alana taşınıyor. Gıda paketlemede taşımada, çocuk oyuncaklarında, sanayide kullanılmaktadır. 
    
    Toplanan poşetler enjeksiyon marifetle tekrar poşete dönüştürülüyor. Poşetler marketlerde, alışveriş yapılan alanlarda yeni poşet almak yerine mevcut taşıma kapları tekrar tekrar kullanıldığından tasarruf edilmiş, kirliliği önlemede önemli katkısı olmuştur. Plastik poşet ve kaplar yerine doğal ürünler kullanılması gerekmektedir.
    
    Doğadan normal hayatımıza giren, sağlığımızı tehdit etmeyen ürünleri taşıma, saklama kabı olarak kullanmalıyız. 
    
1-    Pamuktan yapılan ürünler. Bez torbalar vs.
2-    Keten gibi ürünlerden yapılanlar
3-    Ağaçtan elde edilen ürünler
4-    Çelik, bakır vs temizlendiğine dikkat edildiğinde kullanılacak kaplar.

    Doğadan gelen ürünler insanla uyum sağlamaktadır. Faydalı birer ürün olmaktadır.

    Çevremizi saran, sağlığımızı tehdit eden kimyasallardan sağlıksız ürünlerden uzak durup kendimize yardımcı olmalıyız. Uygun olmayan poşetleri zorunlu olmadıkça kullanmamalıyız. Doğal ürünleri tercih etmeliyiz.

    Naylon poşetler yüz seneye yakın toprakta olduğu gibi duruyor.Şimdiden tedbir almazsak elli sene sonra plastik poşet dağları oluşacaktır. Kaybolmuyor, gübre olmuyor. Doğayı uzun yıllar kirletiyor. Plastik çöp dağlarını miras olarak bırakamayız. Torunlarımıza girilemeyen sahiller, göller, havuzlar bırakmamalıyız.

    Geleceği güzel, yaşanabilir halde bırakmak istiyorsak bugün karar vermeliyiz. Elbirliğiyle geleceğe ümitle, heyecanla, Allah’ın yardımı ile hemen başlamalıyız. 

    Güzel ülkem kirlenmesin.

    Kirletmeyelim.

    Kirlettirmeyelim.
 

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