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Kış mevsiminin enerji deposu 'Erzurum dut pekmezi'

Erzurum'da büyük zahmetle hazırlanan dut pekmezi, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enerji deposu özelliğiyle kış aylarında da adeta şifa kaynağı oluyor.
Kış mevsiminin enerji deposu 'Erzurum dut pekmezi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini arttırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor.

Şifa kaynağı dut pekmezinin bir kısmı, üreten ailelerce tüketilirken büyük bölümü de özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların sık yaşandığı dönemde piyasaya sürülüyor.

Genellikle market, şarküteri ve aktarlarda kavanozlar içinde satılan pekmez, kışın bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji ve besin takviyesi sağladığı için tüketicilerden rağbet görüyor.

"Pekmez tüketimi grip ve nezle gibi hastalıklardan korunması için önemli"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül, içerdiği şekerin kana çabuk karışması sebebiyle enerji kaynağı pekmezin tüketilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

Mineral kaynağı da olan pekmezin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Şengül, "Meyve sularının konsantre edilmesiyle üretildiği için yapısındaki meyvede bulunan demir, bakır, çinko ve potasyum gibi elementler konsantre hale geliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kış aylarında pekmez tüketmek hem enerji vermesi hem de vücudun yeterli ve dengeli beslenerek, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunması için önemli." diye konuştu.

Şengül, özellikle kadınlarda demir eksikliğinin çok görüldüğünü belirterek, hamile ve emzikli kadınların pekmez tüketmesini tavsiye etti.

"Süt ürünleri ve çayla tüketmeyin"

Pekmez tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere de işaret eden Şengül, şu bilgileri verdi:

"Pekmezi C vitamini içeren portakal ve mandalina gibi gıdalarla tüketmeliyiz. Sadece pekmezi değil, demir içeren gıdaları da süt ve ürünleriyle tüketmemeliyiz. Çayla da pekmezin tüketilmemesi lazım. 100 gram pekmez 280-290 kilokalori enerji veriyor. İçerdiği yüksek orandaki şekerden dolayı, yoğun tempoda çalışanların, sporcuların, hamile ve emzikli bayanlar, çocuklar ve öğrencilerin tüketmesi gereken önemli gıda maddesi."

"Faydalarını uluslararası bilimsel dergilerde yayınladık"

Şengül, Erzurum'un kuzey ilçelerinde fazla miktarda dut yetiştirilmesi sebebiyle yoğun şekilde bu meyveden pekmez üretildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ilçelerden örnekler alarak ve kendimiz üreterek araştırma yaptık. Dut, üzüm ve keçiboynuzu gibi meyvelerin suları çıkarılıp kaynatılıyor. Konsantre edilerek, içerisine hiçbir katkı maddesi katılmadan, tamamen doğal meyvenin suyunun kaynatılmasıyla elde edildiği için sağlık açısından çok faydalı. Bu örnekleri alarak antioksidan aktivitelerine, besin değerlerine, şeker ve mineral madde içeriklerine baktık. Pekmezin faydalarını sonuçlandırıp uluslararası bilimsel dergilerde yayınladık."

Pekmezin günlük 1-2 çorba kaşığı tüketilmesini öneren Şengül, tahinle karıştırılmasıyla besin değerinin arttığını anlattı.

"Her aile dut pekmezi üreticisidir"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da dut pekmezinin Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri için önemli bir katma değer olduğunu vurguladı.

Sağlık açısından virüsler ile mücadelede çok önemli bir besin olan pekmezin söz konusu ilçelerde yoğun olarak üretildiğini aktaran Aktoprak, "Bu ilçelerimizde her ailenin kapısında dut ağacı var. Hepimizin annesi, bacısı topladığı dutu pekmeze dönüştürür. Her aile dut pekmezi üreticisidir. Bölgemizin imkanları ve arazi şartlarını düşündüğümüzde ekonomik katma değer açısından dut ve dut pekmezi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Aktoprak, belediye olarak bölgede dut üretiminin yaygınlaştırılmasına destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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