Kış mevsiminin muhteşem ikilisi, Ihlamur ve Kuşburnu

Dalından taze toplanan C vitamini deposu kuşburnu ile hastalıklara iyi gelen ıhlamur kışın ayağını uzatmasıyla vatandaşın rağbet ettiği içecekler arasında yer almaya başladı.

Koronavirüs vakalarının artış göstermesi ve kış aylarının ayağını uzatmasıyla vatandaşlar bağışıklığı güçlendirici içecekleri daha çok tüketmeye başladı. Bu içecekler arasında tabi ki akla ilk gelen ıhlamur ve kuşburnu. Yaz aylarında toplanarak kışın tüketilmek üzere kurutulan ıhlamur ve bugünlerde dalından taze koparılan C vitamini deposu kuşburnu ile birlikte demlenerek tüketiliyor. Öte yandan kuşburnu pekmezi, kuşburnu marmelatı da bağışıklığı güçlendirdiği gerekçesiyle çarşı pazarda ilgi görüyor.





C VİTAMİNİ DEPOSU KUŞBURNU

Yılın bu mevsiminde dalından taze şekilde toplanarak kullanılmaya başlayan kuşburnu tam bir C vitamini deposu. Uzmanların belirttiğine göre bu oran limonun onlarca kat üzerinde. Durum böyle olunca özellikle pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler vitamin deposu kuşburnunun çayına ve diğer marmelat, reçel, pekmez gibi ürünlerine rağbet etmeye başladı. Öte yandan kuşburnu kış aylarında kansızlığa iyi gelmesiyle üşümenin de önüne geçmek için tercih ediliyor. Yine cildi güzelleştirmesi, kabızlığa karşı koruması, kötü kolesterolü düşürmesi, kansere karşı koruması tercih sebepleri arasında. Tüm bu özellikleriyle aktarlarda en çok aranan ya da kırsal alanlarda bugünlerde en çok toplanan ürünler arasında kuşburnu geliyor.





KIŞIN VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİ IHLAMUR

Kış ayları denilince akla ilk gelen içeceklerin başında ıhlamur gelir. Bunun nedeni ise hastalıklara karşı saymakla bitmeyen korucuyu özelliği. Ancak içerisinde geçtiğimiz pandemi döneminde ıhlamur çayına olan ilgi bira daha artmış durumdu. Öksürüğe iyi gelmesi, ateş düşürücü özelliği, bağışıklık güçlendirmesi, gribe ve nezleye iyi gelmesi ıhlamuru tercih sebeplerinin başında geliyor. Yine ıhlamur ishal tedavisinde, terlemeyi artırarak toksinlerin vücuttan atılmasına, boğaz ağrılarına iyi gelmesiyle biliniyor. Fiziksel faydalarının yanı sıra rahatlatıcı etkisiyle ıhlamur kaygıyı ve stresi azaltırken psikolojik olarak da insan vücuduna fayda sağlıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA