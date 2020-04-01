Kızılcahamam'da Yeni Kapalı Pazar Yeri için çalışmalara başlandı

Kızılcahamam Hal Caddesine mevcut bulunan 755 m² olan yere inşa edilmesi planlanan Kızılcahamam Kapalı Pazar Yeri, 1100 m² olarak yapılacağı belirlendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın yapmış olduğu açıklamada; Koronavirüs mücadelesi çalışmalarımız 24 saat devam etmektedir. Bunun yanı sıra projelerimizi de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeni Pazar Yeri projemiz, hemşerilerimizin rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak.” Başkan Acar, bu projenin çalışmalarına başlanıldığını söyleyerek yeni pazar yeri projesi hakkında bilgi verdi; “Mevcut bulunan 755 m² olan yere inşa edilmesi planlanan Kızılcahamam Kapalı Pazar Yerini 1100 m² olarak belirledik.

Yapılacak olan yeni pazar yeri çelik yapı üzerinde tasarlanmış olup en son deprem yönetmenliğine uygun olarak tasarlanarak endüstriyel zemin beton ile kaplanacak, rahat ve hijyenik bir ortamda ışıklandıracak ve güvenlik kameraları ile uzun yıllar ilçe halkımıza hizmet edecek” dedi. Başkan Acar, projenin ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, ihaleyi kazanan Ali Akman İnşaat ile birlikte "Kapalı Pazar Yeri için çalışmalarımıza başlayacağız. Firmamıza, belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz bir projemizi daha Kızılcahamamlı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.